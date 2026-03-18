Bivši svetski šampion u biciklizmu - Roan Denis ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta zbog vrlo kontroverznog poteza.

Denis je osuđen uslovno na 17 meseci zatvora zbog smrti svoje supruge Melise Hoskins. Tragedija se dogodila krajem decembra 2023. godine. Melisa, i sama vrhunska biciklistkinja, izgubila je život nakon što ju je udario automobil kojim je upravljao Denis, a nakon svađe oko renovacije kuće.

Prema sudskim navodima, Melisa se uhvatila za automobil dok je Denis pokušavao da ode. Pala je i zadobila smrtonosne povrede. Dennis je priznao krivicu za opasnu vožnju.

I sada se prvi put posle tragedije oglasio. A bolje da nije, pošto je objava izazvala je zgražavanje javnosti.

Zašto? Zato što je objavio fotografiju automobila - pre i posle pranja. I u opisu napisao: "Kakvo apsolutno oružje".

Naravno, usledile su lavine komentara u kojima se izražava zgražavanje i osuda.

"Đubre kakvo svet nije video".

"Neotesanko".

"Bolje da se nisi javljao".