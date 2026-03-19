Ostalo je još 10 dana do bokserskog spektakla u Boru, gde ćemo 28. marta imati prilike da gledamo šest sjajnih borbi, a sada je poznat i čitav "fight card".

Publika u Boru će moći da gleda šest sjajnih borbi, a glavni događaj večeri biće meč u kojem će snage odmeriti Almir Memić i Iago Kiziria.

Almir Memić je naknadno "upao" na događaj kao zamena za Jovana Nikolića, koji je zbog povrede pršljena bio primoran da se povuče.

Međutim, nema sumnje da će publika dobiti pravi spektakl, jer je Memić inače i šampion Srbije u ovoj kategoriji, poznat kao izuzetan napadač i beskompromisan borac neverovatnog srca. Memiću je ovo peti profesionalni meč i do sada ima perfektan skor od četiri pobede, od čega dve nokautom. Rival mu je prekaljeni Gruzijac, kojem je ovo 30. profi borba, ima 11 pobeda (7 nokauta) i 18 poraza, ali nikada u karijeri nije nokautiran, pa će publika u Boru možda prisustvovati istorijskom momentu da Kiziriju prvi put vide na podu.

Miljenik publike sigurno će biti Miljan Đorđević, koji je rodom iz Majdanpeka, pa će imati veliki broj svojih navijača iz istočne Srbije. Miljanu je ovo 24. profi borba i do sada ima skor od 21 pobede (11 nokautom) i dva poraza, gde je jednom nokautiran. Ovo mu je najveća borba karijere, jer se namerio na opasnog rivala iz Venecuele Karlosa Rivera kojem je ovo 44. borba u karijeri, gde ima 32 pobede (21 nokautom) i 11 poraza (10 nokautom), kao i jedan meč bez pobednika. Rivero je poznat i kao problematičan momak, koji je često bio u uličnim tučama, a imao je problema i sa zakonom, pa je neko vreme proveo iza rešetaka gde se takođe borio sa drugim zatvorenicima.

Marko Marić će po šesti put u profi ring i pokušaće da nastavi sa perfektnim skorom, jer do sada ima pet pobeda, od toga četiri nokautom. Rival mu je Mađar Karolji Botoš, kojem je ovo deveta profi borba, od toga tri pobede nokautom, a ima i pet poraza (4 nokautom).

Publika u Boru će moći da vidi i naslednika BH mašine iz Sarajeva, Benjamina Poturka, sina legendarnog Dževada Poturka. Ovo je njegov drugi profesionalni meč, nakon spektakularnog debija i nokauta u prvoj borbi u Sarajevu protiv Edhema Hrustića. Rival je Mađar Pal Olah, kojem je ovo 89. profi borba, iz kojih ima 11 pobeda (8 nokautom), 73 poraza (20 nokautom) i četiri nerešena ishoda.

Nišlija Ivan Krivačević imaće u Boru debi u profi boksu, a rival mu je jedan od najperspektivnijih boksera Crne Gore, Matija Radović, koji ima 18 godina, a u prvoj borbi je slavio odlukom sudija.

Sigurno nas čeka zanimljiva borba i u duelu Mateja Čatleskog iz Severne Makedonije, kojem je ovo treća profi borba i za sada ne zna za poraz. Rival mu je Miloš Janjanin iz Prijedora, koji je do sada imao 90 profi borbi, gde je zabeležio 17 pobeda (14 nokautom) i 79 poraza (25 nokautom).

Karte za spektakl u Boru su u prodaji na Ticket.rs platformi po cenama od 1.000 dinara za tribine i 3.000 za parter.