Glasilo SD Crvena zvezda "Zvezdina revija" u sredu 18. marta proslavilo je 65 godina postojanja.

Tim povodom Zoran S. Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda, te glavni i odgovorni urednik "Zvezdine revije" napisao je autorski tekst, koji prenosimo u celosti.

Zoran Avramović na proslavi 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

"U sredu 18. marta navršeno je 65 godina od izlaska prvog broja "Zvezdine revije", lista Sportskog društva Crvena zvezda, kako je pisalo na zaglavlju tog prvog izdanja. Od tada do danas, tokom ovih šest i po decenija, "Zvezdina revija" predstavlja priču o našoj crveno-beloj porodici – priču o značaju i ugledu sporta, o uspomenama i doživljajima, velikim pobedama, osvojenim trofejima, ali i porazima. Priču o najboljim Zvezdinim sportistima, sačuvanu na njenim stranicama.

"Zvezdina revija" je i priča o tome kako je Crvena zvezda rođena – priča o Zvezdinim stazama, o putu do zvezda, o Zvezdi šampiona, Zvezdi sveta, o Zvezdi koja je život, o Zvezdi među zvezdama i Zvezdi zauvek.

Proteklih 65 godina, Zvezdina revija je i neprekidan tok svežine Zvezdinih životnih proleća – tok ispunjen željama i htenjima, u kojem je život neodvojiv od ljubavi, a ljubav od ostvarenja. Ona je i priča o mladićima – borovima, devojkama – jelama, priča o Zvezdinoj mladosti, ili mladosti Zvezde, koja veruje u sebe i ne prestaje da veruje jedni drugima.

"Zvezdina revija" predstavlja i nastojanje da se svakog meseca oda počast generacijama sportistkinja i sportista crveno-bele porodice, duboko usađenim u srce i svest svakog zvezdaša, isprepletenim u zvuku Zvezdine himne – kao pripadnost i kao inspiracija.

Proslava 81. rođendana SD Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net



Posmatrana iz ove perspektive, "Zvezdina revija" potvrđuje da ono što „zasadimo“ u svom umu i negujemo ponavljanjem i emocijama, jednog dana postaje stvarnost. Pesnička imaginacija „…Mladići borovi, devojke jele, bore se pošteno za

crveno-bele…“ postala je stvarnost u kojoj „…sve što smo želeli i što smo hteli, to su nam dali crveno-beli…“, i daju svakog dana svog postojanja i trajanja.

"Zvezdina revija" traje već 65 godina, i danas imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni, srećni i ponosni. Jer naša Zvezda, uz sve uspehe, sportske domete, pobede, poraze, trofeje i medalje, ima i svoju "Zvezdinu reviju" – koja je na svojim stranicama sačuvala radost, pobede i poraze, sreću, strast, ali i tugu.