Slušaj vest

Srpska skakačica udalj Milica Gardašević izjavila je danas da se nada dobrom rezultatu na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani, koje će se održati od 20. do 23. marta u Torunju, u Poljskoj.

"Ovo je moje četvrto prvenstvo sveta u dvorani. Za sada najbolji plasman na ovom takmičenju mi je šesto mesto u Glazgovu 2024. Rezultat na nivou najboljeg u sezoni bi mi obezbedio plasman među osam najboljih, dok bi rezultat na nivou mog ličnog rekorda uveo i u borbu za medalje", rekla je Gardašević, prenosi Srpski atletski savez.

"Skočila sam četiri puta preko granice od 6,60 metara ove sezone, nadam se dobrom nastupu i još daljim skokovima", dodala je ona.

Milica Gardašević Foto: MOK, Dado Đilas, AP

Za Strahinju Jovančevića ovo će biti prvo Svetsko prvenstvo u dvorani u nacionalnom dresu i to u disciplini na kojoj je ove sezone stavio poseban fokus - sprintu na 60 metara.

"Drago mi je i velika mi je čast što ću prvi put u karijeri nastupiti u nacionalnom dresu na nekom Svetskom prvenstvu. Posebno mi znači što nastupam u disciplini kojoj sam se prvi put u karijeri potpuno posvetio, sprintu na 60 metara", rekao je Jovančević.

On je naveo da mu je cilj da pruži svoj maksimum i da uživa u nastupu.

"Mislim da će mi značiti što je staza u Torunju 'brza', jer ove sezone nisam imao priliku da trčim na takvoj tvrdoj stazi", rekao je Jovančević.

Sprinter Aleksa Kijanović je takođe naveo da mu je drago što ima priliku da predstavlja Srbiju na Svetskom prvenstvu. On je dodao da su pripreme prošle dobro i da je zadovoljan kako je radio u ovom delu sezone.

"Fokus mi je da odradim svoju trku najbolje što mogu i da iskoristim iskustvo takmičenja na ovom nivou. Konkurencija je izuzetno jaka, ali verujem da mogu da dam maksimum i da se predstavim u dobrom svetlu", rekao je Kijanović.

Bacač kugle Armin Sinančević je rekao da Svetsko prvenstvo dolazi posle veoma teškog perioda za njega, jer se dva meseca "borio" sa povredom leđa. On je dodao da zbog toga pripreme i nastupi na takmičenjima nisu bili onakvi kakve je planirao.

"Povreda se, nažalost, kroz treninge ponovo javljala i nije mi dozvolila povratak na maksimalan nivo treninga, a jedno vreme sam kroz proces oporavka sa doktorom trenirao znatno manje nego što je uobičajeno. Nisam uspeo da se u potpunosti vratim u redovan trenažni proces, već sam u prethodnom periodu pokušavao da kroz treninge dođem do stanja koje će mi omogućiti nastup", rekao je on.

Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

Sinančević je naveo da i dalje oseća bolove, ali da radi sve što je moguće da ih kontroliše i da svoj maksimum.

"Uprkos svim okolnostima koje su me pratile, nastupiću na Svetskom prvenstvu i dati svoj trenutni maksimum, sa ciljem da ostvarim što bolji rezultat", zaključio je Sinančević.

Bojan Novaković, koji će u Torunju nastupiti u disciplini 60 metara prepone, istakao je da se nada novo ličnom rekordu.