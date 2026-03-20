Slušaj vest

Hadži Strahinja Stojković izabran je na redovnoj Skupštni u Čačku za potpredsednika Karate federacije Srbije (KFS), saopšteno je danas iz KFS-a.

Kako se navodi, ovakav ishod glasanja predstavlja snažnu potvrdu poverenja koje predsednik KFS-a Slavoljub Piper i delegati Skupštine imaju u Stojkovićev dosadašnji rad, profesionalni integritet i dugogodišnje zalaganje u oblasti karatea.

"Njegovo iskustvo i posvećenost prepoznati su kao važan oslonac za buduće aktivnosti i strateški razvoj Karate federacije Srbije", saopštila je KFS.

Stojković je u obraćanju zahvalio Piperu, kao i predsedniku Karate saveza Vojvodine Strahinji Tepavčeviću i delegatima Skupštine na ukazanoj podršci i poverenju.

Naglasio je da ovu funkciju prihvata sa velikom odgovornošću i jasnom vizijom daljeg unapređenja rada federacije, razvoja mladih sportista i jačanja međunarodnog ugleda srpskog karatea.

"Posebnu težinu ovom izboru daje i nedavna poseta predsednika Svetske karate federacije (WKF), Antonija Espinosa, kojeg su u Srbiji ugostili Slavoljub Piper i Hadži Strahinja Stojković. Ovaj susret dodatno potvrđuje visok ugled koji Srbija uživa u međunarodnim sportskim forumima i snažnu poziciju domaćeg karatea na svetskoj sceni", poručila je KFS.