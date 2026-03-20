Srpska atletičarka Milica Gardašević izjavila je da se nada dobrom nastupu na predstojećem Svetskom prvenstvu u dvorani.

Gardašević će nastupati u skoku udalj na predstojećem SP u dvorani koje će se održati od 20. do 22. marta u poljskom Torunju.

"Ovo je moje četvrto prvenstvo sveta u dvorani. Za sada najbolji plasman na ovom takmičenju mi je šesto mesto u Glazgovu 2024. Rezultat na nivou najboljeg u sezoni bi mi obezbedio plasman među osam najboljih, dok bi rezultat na nivou mog ličnog rekorda uveo i u borbu za medalje. Skočila sam četiri puta preko granice od 6,60 m ove sezone, nadam se dobrom nastupu i još daljim skokovima", rekla je Gardašević, a prenosi Srpski atletski savez.

Srpskog atletičara Strahinju Jovančevića očekuje prvo Svetsko prvenstvo u dvorani, a takmičiće se u sprintu na 60 metara.

"Drago mi je i velika mi je čast što ću prvi put u karijeri nastupiti u nacionalnom dresu na nekom Svetskom prvenstvu. Posebno mi znači što nastupam u disciplini kojoj sam se prvi put u karijeri potpuno posvetio - sprintu na 60 metara. U atletici se ponekad poklope okolnosti na neobičan način i otvori se prilika koju treba prihvatiti. Ja sam zahvalan što sam imao sreće da se sada baš tako desi i trudiću se maksimalno da iskoristim ovu šansu. Očekivanja su pre svega da dam svoj maksimum i uživam u nastupu. Mislim da će mi značiti što je staza u Torunju 'brza', jer ove sezone nisam imao priliku da trčim na takvoj tvrdoj stazi", naveo je Jovančević.

Srpski sprinter Aleksa Kijanović je istakao da sa velikim motivom očekuje nastup na Svetskom prvenstvu.

"Drago mi je što imam priliku da predstavljam Srbiju na Svetskom prvenstvu. Pripreme su prošle dobro i zadovoljan sam kako sam radio u ovom delu sezone. Fokus mi je da odradim svoju trku najbolje što mogu i da iskoristim iskustvo takmičenja na ovom nivou. Konkurencija je izuzetno jaka, ali verujem da mogu da dam maksimum i da se predstavim u dobrom svetlu", poručio je Kijanović.

Reprezentativac Srbije u atletici Armin Sinančević rekao je da Svetsko prvenstvo dolazi posle veoma teškog perioda u kojem se borio sa povredom leđa.

"Zbog toga pripreme i nastupi na takmičenjima nisu bili onakvi kakve sam planirao. Povreda se, nažalost, kroz treninge ponovo javljala i nije mi dozvolila povratak na maksimalan nivo treninga, a jedno vreme sam kroz proces oporavka sa doktorom trenirao znatno manje nego što je uobičajeno. Nisam uspeo da se u potpunosti vratim u redovan trenažni proces, već sam u prethodnom periodu pokušavao da kroz treninge dođem do stanja koje će mi omogućiti nastup. I dalje osećam bolove, ali radim sve što je moguće da ih kontrolišem i dam svoj maksimum.Uprkos svim okolnostima koje su me pratile, nastupiću na Svetskom prvenstvu i dati svoj trenutni maksimum, sa ciljem da ostvarim što bolji rezultat", izjavio je Sinančević.