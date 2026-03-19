Smrtna kazna vešanjem izvršena je i nad Mehdijem Gasemijem i Saidom Davudijem, što je izazvalo oštre reakcije međunarodne javnosti.

Prema izveštaju agencije "Mizan", pravosudni organi Islamske Republike Iran osudili su trojicu muškaraca na smrt zbog ubistva dva policajca, "neprijateljstva protiv Boga" i navodne operativne saradnje sa Izraelom. Sva trojica su uhapšena tokom talasa protesta koji su u januaru potresli ovaj grad.

Ceo proces, od istrage do suđenja, bio je obeležen ozbiljnim pravnim nepravilnostima. Organizacija za ljudska prava Hana i portal "France24" preneli su da su priznanja optuženih iznuđena pod pritiskom tokom ispitivanja.

Odbrana je insistirala na nevinosti mladog rvača, tvrdeći da Mohamadi nije bio na mestu zločina. Izvori bliski porodici navode da je on u vreme incidenta bio u kući svog ujaka, ali sud te tvrdnje nije uzeo u obzir. Porodica je takođe istakla da im je uskraćeno pravo da angažuju advokata po sopstvenom izboru, te da im je sud dodelio branioca po službenoj dužnosti.

Pogubljenja su izvršena uprkos apelima i upozorenjima brojnih međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje su mesecima ukazivale na alarmantan porast broja smrtnih kazni izrečenih učesnicima protesta u Iranu.