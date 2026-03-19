Slušaj vest

Naime jedan od najboljih srpskih atletičara Armin Sinančević odustao je od takmičenja zbog prehlade!

1/7 Vidi galeriju Armin Sinančević Foto: BIM25, Starsport©, Profimedia

Sinančević, koji je i ranije imao ogromne probleme sa povredom leđa, prvobitno je najavio da će uprkos svemu pokušati da nastupi i pruži maksimum. Ipak, novi zdravstveni problem bio je jači – prehlada ga je definitivno udaljila od borbe za medalju.

Sinančević je gotovo dva meseca vodio je borbu sa povredom leđa koja mu nije dozvoljavala da trenira u punom intenzitetu. Čak i kada se vratio radu, bolovi su se konstantno vraćali i remetili plan priprema.

Uprkos velikoj želji da nastupi na planetarnoj smotri, situacija se dodatno zakomplikovala, pa je doneta teška odluka da odustane.

Svetsko prvenstvo u dvorani održaće se od 20. do 22. marta, a Srbija će tako ostati bez jednog od svojih glavnih aduta u bacanju kugle. Ovaj peh značajno smanjuje šanse za visok plasman, ali će ostatak tima imati priliku da pokuša da nadoknadi njegov izostanak.