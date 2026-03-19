Slušaj vest

Vitli je direktor ekipe Audija, a na poziciji direktora ekipe Aston Martina zamenio bi Adrijana Njuija, koji bi se po odlasku sa te funkcije bavio samo svojom specijalnošću, tehničkim pitanjima, posle lošeg početka nove sezone, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vlasnik Aston Martina Lorens Strol ponudio je Vitliju da vodi ekipu pod upravom tehničkog partnera Njuija, ali ugovor još nije potpisan, rekli su insajderi za BBC.

Vitli je došao u Audi pre godinu dana i od tada je baziran u sedištu ekipe za šasije u Hinvilu u Švajcarskoj. Među razlozima njegove želje da ode je i povratak u Veliku Britaniju.

On ima ugovor sa Audijem, što znači da ne bi u dogledno vreme mogao da pređe u Aston Martin.

"Ekipa se neće upuštati u medijske spekulacije o svojim visokim rukovodiocima. Adrijan Njui nastavlja da vodi ekipu kao direktor i glavni tehnički partner", navodi se u saopštenju Aston Martina.

Audi je saopštio da je upoznat sa navodima medija i da ne želi da komentariše spekulacije.

Dovođenje Vitlija omogućilo bi Njuiju da se potpuno posveti svojoj stručnosti - dizajniranju bolida i oslobodilo bi ga drugih oblasti koje spadaju u nadležnost šefa ekipe.

Njui je preuzeo ulogu direktora ekipe, pored svoje šire uloge, prošlog novembra posle pogoršanih odnosa ekipe sa nekadašnjim šefom i izvršnim direktorom Endijem Kauvelom. Nije bilo zamišljeno da to bude dugoročna pozicija za Njuija.