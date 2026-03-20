Portal Plumrace obeležava izuzetan jubilej — dve decenije neprekidnog prisustva na medijskoj sceni Srbije.

Tokom tog perioda, sajt se profilisao kao nezavisni i kredibilni glas auto-kulture, prerastajući u jednu od najprepoznatljivijih platformi posvećenih automobilizmu u regionu. Kroz autentičan i profesionalan pristup, portal je aktivno učestvovao u formiranju generacija ljubitelja automobilizma, povezivao zajednicu i pratio razvoj industrije, istovremeno promovišući auto-moto sport i ljude koji ga čine. Kao odgovoran medij, je tokom čitavog svog postojanja dosledno isticao bezbednost u saobraćaju kao neodvojivu vrednost auto-kulture, edukovao čitaoce i doprinosio izgradnji zajednice koja automobil voli i poštuje.

„Kada smo pokretali Plumrace, ideja je bila jednostavna – da napravimo mesto gde će ljubitelji automobilizma dobiti tačne, relevantne i zanimljive informacije, ali i osećaj zajedništva. Dvadeset godina kasnije, ponosan sam što smo uspeli da ostanemo dosledni i verni toj ideji“, izjavio je Vladica Šljivić, osnivač i urednik portala, na konferenciji za novinare, koja je održana u okviru 57. Sajma automobila u Beogradu.

Jubilej portala podržali su i sportisti iz različitih disciplina auto-moto sporta koji su tokom godina sarađivali sa portalom, koji je o njihovim uspesima redovno izveštavao čitaoce.

Legenda domaćeg moto-sporta Gabor Sagmajster, višestruki učesnik Dakar relija, istakao je značaj dugogodišnje podrške sportistima: „Moto Cross zahteva veliku posvećenost i često je teško izboriti se za vidljivost. Plumrace je godinama bio uz nas i jedan je od retkih medija, koji su prepoznali naš trud i doprineli da se ovaj sport približi publici“.

Mladi vozač Andrija Kostić, koji nastupa u Formuli 3, kao jedini predstavnik Srbije, rekao je da je medijska podrška važna za razvoj karijere: „Za nas koji gradimo karijeru u međunarodnom automobilizmu, dobro je da imamo medije koji prate naše rezultate, jer nam to daje snagu da istrajemo. Plumrace to radi već godinama“.

Sličnog mišljenja je i Nemanja Jovanović, takmičar u Jet Ski sportu: „Sport ima mnogo disciplina koje publika često ne poznaje dovoljno. Plumrace je pomogao da i sportovi, poput Jet Ski-a, dobiju svoj prostor, što je uticalo na veće interesovanje ljudi za njega“.

Danas, posle 20 godina, Plumrace predstavlja mnogo više od portala. To je platforma koja povezuje generacije vozača, između snova mladih talenata i iskustva legendi. Dvadeset godina posvećenosti dokaz su da prava auto-kultura živi kroz ljude, a ne kroz trendove. Pred ovim medijem su nove stranice, nove priče i nova generacija vozača. A Plumrace će, kao i uvek, biti tu – da ih isprati, zabeleži i sa vama podeli. Automobilizam nije samo ljubav prema vozilu – to je način života.