12:09

Bravo, Angelina!

Još jednom je odlična bila Srpkinja! Lako je preskočila 1,93 metara i to odmah nakon što je to uradila Ukrajinka.

12:08

Uspešna rekorderka

Jaroslava Mahučik, svetska rekorderka, lako je preskočila 1,93 metara.

12:07

Marija Vuković ispala

Crnogorka je tri puta bila neuspešna na 1,89 metara.

11:47

Angelina uspešna!

Angelina Topić je bila uspešna u svom prvom skoku! Sa lakoćom je preskočila 1,89 metara.

11:40

Počelo takmičenje!

Angelina je odlučila da ne skače početnu visinu od 1,85 metara.

10:50

Najavila veliku borbu

Angelina Topić je uoči Svetskog dvoranskog prvnestva istakla da je uzbuđena i da u odličnoj formi dočekuje takmičenje. 

"Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom. Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju. Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na Svetskom prvenstvu uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna“, rekla je Angelina Topić.