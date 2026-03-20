ANGELINA TOPIĆ SKAČE ZA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Odličan start Srpkinje!
Finale u skoku uvis za žene na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju (Poljska) počeće u 11:39.
Angelina Topić je u Poljsku stigla u odličnoj formi pošto je nedavno pobedila na mitingu u Beogradu, a nakon toga oborila državni rekord kada je preskočila 2 metra.
Zanimljivo je da je Svetsko dvoransko prvenstvo jedno od dva velika takmičenja (drugo su Olimpijske igre) na kojima mlada atletičarka nema osvojenu medalju.
Još jednom je odlična bila Srpkinja! Lako je preskočila 1,93 metara i to odmah nakon što je to uradila Ukrajinka.
Angelina Topić je bila uspešna u svom prvom skoku! Sa lakoćom je preskočila 1,89 metara.
Angelina Topić je uoči Svetskog dvoranskog prvnestva istakla da je uzbuđena i da u odličnoj formi dočekuje takmičenje.
"Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom. Kada sve ide po planu i kada se osećam fizički i psihički spremno za dobar nastup, rekla bih da je uzbuđenje mnogo bliža reč. U velikom iščekivanju i želji za dobrim rezultatom neminovan je i osećaj pritiska, ali mislim da već imam dovoljno iskustva da se nosim sa tim i iskoristim ga na najbolji mogući način na takmičenju. Izuzetno sam ambiciozna i uzbuđena da na Svetskom prvenstvu uđem u borbu za medalje i nadam se velikim visinama, za koje sam u prethodna dva meseca više puta potvrdila da sam spremna“, rekla je Angelina Topić.