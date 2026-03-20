Srpski atletičari Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović nisu uspeli danas da se plasiraju u polufinale trke na 60 metara na dvoranskom Svetskom prvenstvu u poljskom Torunju.

Kijanović je bio poslednji, sedmi, u trećoj kvalifikacionoj grupi s rezultatom 6,98 sekundi, dok je Jovančević takođe zauzeo poslednje mesto u šestoj grupi s vremenom 6,74 sekundi.

Na kraju, Jovančević je ukupno bio 39, a Kijanović 46. u kvalifikacijama.

Beta

Ne propustiteOstali sportoviANGELINA TOPIĆ SKAČE ZA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU: Srpkinja ide po jedan od retkih uspeha koji joj nedostaje!
Angelina Topić
Ostali sportoviPOČINJE SVETSKO DVORANSKO PRVENSTVO U ATLETICI: Srpski reprezentativci veruju u dobre rezultate!
milica-gardasevic-mi-oran-2022.jpg
Ostali sportoviOGROMAN UDARAC ZA SRBIJU: Jedan od najboljih propušta Svetsko prvenstvo!
Armin Sinančević
Ostali sportoviSVETSKO PRVENSTVO U DVORANI: Srpski atletičari očekuju dobre rezultate!
profimedia0853338356.jpg

Angelina Topić, atletika, Bergen Izvor: Kurir