Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O'Saliven ispisao je u petak novi rekord u istoriji tog sporta, ostvarivši najveći maksimalni brejk u profesionalnom snukeru sa 153 poena na Svetskom openu u Jušanu.

O'Saliven je postavio novi rekord u prvom frejmu svog četvrtfinala sa Rajanom Dejem, čime je otvorio put ka ubedljivoj pobedi od 5:0.

On je to uspeo tako što je doveo Deja u snuker poziciju. Dej nije uspeo da se izvuče, pa je O'Saliven imao "fri bol". On je tada ubacio zelenu kuglu kao 16. crvenu, a za njom i crnu kuglu. Posle toga je naređao 15 crvenih, 13 crnih kugli i dve roze, a zatim je redom ubacio šest preostalih obojenih kugli za brejk od 153.

Ovim je oboren prethodni rekord, 148, koji je postavio Džejmi Barnet na kvalifikacijama za prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva 2004. godine.

O'Saliven se potom u polufinalu sastao sa Kinezom Vuom Jizeom koji se sa 5:1 pobedio Irca Marka Alena, a legendarni snukeraš i ovaj susret je rešio u svoju korist te se plasirao u finale.

Na profesionalnom planu Roniju O`Salivenu ide savršeno, međutim problemi iz privatnog života ga proganjaju. I nikako da ih reši.

Bolan odnos oca i ćerke

Prošle godine Roni je otkrioda želi da popravi narušeni odnos sa svojom najstarijom ćerkom Tejlor En Magnus (23). Njih dvoje godinama su razdvojeni, a ćerka se ne libi da kritikuje oca u medijima. Sedmerostruki svetski prvak u snukeru i po mnogima najbolji igrač u istoriji ovog sporta priznao je da je potrebno obnoviti njihov odnos, iako nije siguran hoće li pomirenje biti moguće.

Roni O'Saliven i Tejlor En Magnus sreli su se svega 12 puta u životu! Čak i u tim retkim prilikama Roni je optuživao ćerku da ga je tretirala kao bankomat.

- Učila sam iz njegovih grešaka i znam šta je zapravo važno. Zahvalna sam mu na tome. To je jedina vredna stvar koju mi je ikada dao. Nemam njegove milione, ali mojoj ćerki nikada neće nedostajati pažnja, kao meni dok sam bila mala. Odrastaće uz moju ljubav i zbog toga će biti bogatija. Iz ličnog iskustva znam da se ljubav novcem ne može kupiti - kazala je ozlojeđena ćerka i dodala:

- Nažalost, mislim da mene moj tata nikada nije razumeo. Zarobljen je u svetu u kojem misli da ga ljudi žele samo zbog novca. Čak i ja. Iako sam želela samo da imam tatu.

Tejlor En Magnus najstarija ćerka Ronija O Salivena Foto: Printskrin

Unuku još nije upoznao

Tejlor En Magnus rođena je 1996. godine iz Ronijeve veze sa Sali Magnus. Narušeni odnosi između ćerke i oca traju već godinama, a Tejlor En oštro kritikuje oca u svojim intervjuima, tvrdeći da nije sposoban da bude roditelj. Ono što je posebno bolno, a istina je, da Roni O'Saliven nikada nije upoznao svoju unuku Zaru En, koja ima 21 mesec.

- On možda jeste svetski šampion za neke, ali za mene nije dostojan da ga nazovem "tatom", a kamoli "dedom". Imati stvarno lošeg roditelja poput njega pokazalo mi je šta je u životu važno. On nije deo mog života. Ne bih želela da neko takav bude blizu mene i mog deteta. Poslednji put sam ga videla kada sam imala 17 ili 18 godina - bila je oštra Tejlor En Magnus i dodala:

- Zara En će odrasti nikad ne znajući ko je on. Dao je toliko obećanja, ali ono što govori i radi toliko je različito.

Tejlor-En radi kao vozač Ubera (vrsta taksija op.a.) sa skraćenim radnim vremenom kako bi izdržavala Zaru-En.

Potresna životna priča

Roni O'Saliven jedan je od najboljih sportista na planeti i apsolutni GOAT u svetu snukera, ali je njegova životna priča bila veoma teška.

Još u ranom detinjstvu njegova majka završila je iza rešetaka zbog utaje poreza, ali čak ni to nije najgore što mu se desilo. Malo pre nego što je napunio 17 godina, u trenutku kada je bio na početku snuker karijere, njegov otac Roni O'Saliven senior završio je iza rešetaka zbog ubistva!

- Više bih voleo da imam normalan porodični život, nego da imam veliku karijeru u snukeru - rekao je jednom prilikom Roni O'Saliven kada je pričao o događaju koji se desio 1992. godine.

Roni O'Saliven Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

On je ubio izvesnog Brusa Rajana u jednom noćnom klubu u Čelsiju, a kasnije se ispostavilo da je ubijeni bio vozač Čarlija Kreja, brata ozloglašenih gangstera blizanaca Ronija i Redžija Kreja o kojima je snimljeno nekoliko igranih filmova.

- Znam da sam ubio nekoga, ali da tada to nisam ja uradio, sada bih ja bio mrtav. Još se sećam tih prvih trenutaka kada su me strpali u ćeliju. Sve što sam mogao je da plačem. Ne iz sažaljenja, već zbog onoga što sam učinio svojoj porodici. Ta zatvorska kazna je bila opasnost po karijeru našeg sina Ronija - objasnio je otac jednog od najboljih snuker igrača ikada.

Dobio je Roni O'Saliven senior doživotnu robiju, ali je pušten posle 18 godina u zatvoru, a dani posle zločina koji je počinio bili su veoma teški za čitavu porodicu. O tome je govorila i majka poznatog sportiste, Marija.

- Nisam mogla da kažem Roniju da njegov otac mora u zatvor. Tri dana kasnije otišao je na Tajland. Jednostavno sam ga pustila da ode tri dana ranije, nadajući se da Roni neće ništa čuti i da će njegov otac biti slobodan kada se vrati. Da je njegova kazna bila samo greška - otkrila je ona.

Ipak, u čitavu priču umešao se i Ronijev menadžer.

- Marija, moraš da mu kažeš danas, jer sutra će to biti u svim novinama. Pozvao sam Ronija da mu kažem. Ali posle sam ga samo čuo kako viče na telefon. Tu je na licu mesta izgubio svest. Nismo trebali da ga pustimo da ode na Tajland - istakao je jednom prilikom on.

Kasnije je Roni O'Saliven privremeno stopirao karijeru.

- Najzdravija stvar tada je bila da prestanem da igram snuker. Ništa me nije moglo pripremiti za tu vest. Jednostavno nisam mogao da shvatim. Ali ne želim da potenciram tu situaciju sa svojim ocem. Ono što znam je da bih više voleo normalan porodični život nego karijeru u snukeru. Da nisam trebao da prođem kroz to - govorio je svojovremeno Roni.

Roni O`Saliven na snuker turniru Foto: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia

Ubrzo je uspeo da se vrati sportu, ali se prepustio porocima, pa je 1998. godine izgubio titulu zato što je bio pozitivan na kanabis.

Dve godine kasnije završio je i na lečenju, a tokom karijere imao je problema i sa alkoholom.

- Postoji ogromna praznina. Izgubio sam šest, sedam godina pijući i uzimajući kanabis. Onda su usledile četiri godine borbe sa rehabilitacijom i stvarima van snukera sa kojima se nisam baš najbolje nosio. Nisam bio fokusiran na snuker. Verujem da svi imaju probleme, ali 10 godina nisam uopšte napredovao. Nisam mnogo vežbao, i nisam imao prostora u svojoj glavi za pobedu - otkrio je svojovremeno O'Saliven.

Kasnije je Roni O'Saliven postao apsolutni GOAT u svetu snukera i ovaj sport je promovisao na najbolji mogući način.