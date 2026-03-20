Slušaj vest

Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu.

Angelina je preskočila 199 centimetara, isto kao i Julija Levčenko i Nikola Olisagers, te su njih tri podelile srebrnu medalju.

Pogledajte kako je izgledao veliki uspeh Angeline Topić iz ugla fotoreportera.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

 BONUS VIDEO:

"SA SAMOG DNA SAM SE POPELA NA VRH" Angelina Topić direktno sa aerodroma: Nisam mogla da hodam, a sada sam svetska šampionka Izvor: Kurir televizija