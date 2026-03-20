ATLETIKA
Srebro sija zlatnim sjajem: Ovako je Angelina Topić osvojila medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu (GALERIJA)
Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu.
Angelina je preskočila 199 centimetara, isto kao i Julija Levčenko i Nikola Olisagers, te su njih tri podelile srebrnu medalju.
Pogledajte kako je izgledao veliki uspeh Angeline Topić iz ugla fotoreportera.
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
