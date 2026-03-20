Angelina Topić je bila odlična i stigla je na korak do novog ličnog i državnog rekorda, pošto je nedavno oba popravila na tačno 2,0 metra.

Redom je bez greške preskočila sve visine, uključujući i 1,99 metara, ali na 2,01 je sva tri puta bila neuspešna, baš kao i tri njene rivalke. Kako je Jaroslava Mahučik jedina bila uspešna, pripalo joj je zlato, dok je Angelina, sa Julijom Levčenko i Nikolom Olisagers osvojila srebrnu medalju.