Angelina Topić je bila odlična i stigla je na korak do novog ličnog i državnog rekorda, pošto je nedavno oba popravila na tačno 2,0 metra.

Redom je bez greške preskočila sve visine, uključujući i 1,99 metara, ali na 2,01 je sva tri puta bila neuspešna, baš kao i tri njene rivalke. Kako je Jaroslava Mahučik jedina bila uspešna, pripalo joj je zlato, dok je Angelina, sa Julijom Levčenko i Nikolom Olisagers osvojila srebrnu medalju.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Veliki uspeh je učvrstio Angelinu na treće mesto rang liste, ali joj je doneo i ozbiljnu novčanu sumu.

Prema određenom pravilniku, osvajaču drugog mesta na Svetskom prvenstvu pripada 20.000 dolara.

Angelina Topić
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu
Angelina Topić sa medaljom na Svetskom prvenstvu
Angelina Topić u kvalifikacijama

