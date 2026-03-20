Srpska atletičarka Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prevnstvu u Torunju u Poljskoj.
Evo koliko novca je zaradila Angelina Topić velikim uspehom na Svetskom prvenstvu
Angelina Topić je bila odlična i stigla je na korak do novog ličnog i državnog rekorda, pošto je nedavno oba popravila na tačno 2,0 metra.
Redom je bez greške preskočila sve visine, uključujući i 1,99 metara, ali na 2,01 je sva tri puta bila neuspešna, baš kao i tri njene rivalke. Kako je Jaroslava Mahučik jedina bila uspešna, pripalo joj je zlato, dok je Angelina, sa Julijom Levčenko i Nikolom Olisagers osvojila srebrnu medalju.
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
Veliki uspeh je učvrstio Angelinu na treće mesto rang liste, ali joj je doneo i ozbiljnu novčanu sumu.
Prema određenom pravilniku, osvajaču drugog mesta na Svetskom prvenstvu pripada 20.000 dolara.
