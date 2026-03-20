Angelina Topić je ostvarila veliki uspeh u Torunju u Poljskoj gde je zajedno sa još dve atletičarke podelila drugo mesto i srebrnu medalju.

Nedavno je oborila lični i državni rekord kada je preskočila dva metra, a u finalu u Torunju je preskočila 1,99 metara, pre nego što je bila neuspešna tri puta na 2,01 metara.

"Bilo je dosta teško, nisam očekivala da će ova visina biti potrebna za medalju. Ne sećam se da je u mojoj karijeri bilo na ovako visokom nivou. Fokus je bio na tome da preskočim sve u prvom pokušaju u čemu sam uspela", rekla je Topić i dodala:

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu

"Ovo je bila sezona iz snova, uspela sam da pređem granicu od dva metra. Ušla sam na takmičenje sa dosta samopouzdanja, bila sam spremna. Dugo sam čekala da ovaj dan dođe. Mislim da sam visinu od 2,01 imala u nogama, ali nije bio taj dan. Ne mogu da budem nezadovoljna sa 1,99, prvi put preskočenih u karijeri", dodala je Topić.

Identične rezultate imale su i Nikola Olislejdžers iz Australije i Julija Levčenko iz Ukrajine, te su sve tri podelile srebrno odličje.

"Ja sam bila prva koja je morala da preskače visinu 2,01, prva koja je rušila i ispala iz takmičenja. Morala sam da čekam druge devojke, da vidim da li ću ostati na postolju. Drago mi je što ovaj put nisam bila, kao u Tokiju, u neizvesnosti preko dva sata. Brzo sam saznala da sam osvojila medalju", zaključila je Angelina Topić.

