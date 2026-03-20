Pobedom u polufinalu “Montenegro kupa” u meču bantam kategorije (do 54 kg) gde je savladala Poljakinju Viktoriju Rogalinski 5:0 zlatna bokserka i reprezentativka Srbije je i zvanično stigla tamo gde joj je mesto – na prvu poziciju svetske rang liste.

U finalu međunarodnog takmičenja u Budvi Sara Ćirković će 21. marta da boksuje protiv Tomiris Mirzakul iz Kazahstana.

Višestruka evropska šampionka, svetska omladinska prvakinja, bronzana na seniorskom Svetskom prvenstvu, učesnica Olimpijskih igara i vlasnica profesionalne svetske titule.

Sara Ćirković Foto: BSS/Dušan Milenković

Nakon istorijskog zlata na Evropskom prvenstvu i velikih pobeda na svetskoj sceni, Sara je nastavila da niže trijumfe i potvrđuje ono što smo odavno znali – da pripada samom vrhu svetskog boksa!

Plasman na prvo mesto svetske rang liste je šampionski potpis Sare Ćirković! Sledi trasiranje puta ka Los Anđelesu i Olimpijskim igrama 2028. Sarin cilj je olimpijsko zlato i ona vredno i predano radi na tome da taj cilj i ostvari.

