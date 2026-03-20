Jedna od najvećih zvezda skijanja Lindzi Von oporavlja se u bolnici posle stravične povrede na Zimskim olimpijskim igrama, koje su nedavno završene u Milanu i Kortini.

Amerikanka Lindzi Von imala je veliku sreću, jer je postojala mogućnost da joj bude amputirana noga, što su potvrdili i lekari. Bukvalno su je trenuci delili od toga da ostane invalid.

Lindzi Von u bolničkom krevetu i njena sestra Karin Kildou na štakama Foto: Printskrin/Instagram

Sestra pokidala ligamente

Tokom rehabilitacije i oporavka Lindzi Von (41) dobila je neočekivano društvo u bolnici. Samo nekoliko nedelja posle užasne nesreće u Italiji i njena mlađa sestra Karin Kildou (33) završila je u bolnici, jer je pokidala prednje ukrštene ligamente!

Kako je lepa plavuša Karin Kildou zadobila tešku povredu nije još poznato. Lindzi Von je na društvenim mrežama objavila kratak video, kako njena sestra na štakama ulazi u teretanu.

Šalile se na svoj račun

Vonova je uz video napisala:

- Karin, pacijentkinja broj 2, pokidala prednje ukrštene ligamente. Dobrodošli u rehabilitacioni centar Von.

Potom je Karin objavila drugi video, uz koji je napisala:

- Prvi sastanak sa mojom novom fizioterapeutkinjom. Treba li da joj platiti za ovo?

Lindzi Von i Karin Kildou na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

Oporavak ide dobro

Karin Kildou bila je sve vreme uz Lindzi Von dok je ona bila u Italiji u bolnici. Oporavak Amerikanke ide dobro. Ona je već ustala iz kreveta i svoje fanove na društvenim mrežama obaveštava kako vežba.

Njeno koleno je dobro, a Lindzi je počela da vozi bicikl, uz obavezan svakodnevni rad u teretani. Njih dve su mnogo vezane, a na društvenim mrežama godinama unazad objavljuju zajedničke fotografije.