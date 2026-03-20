Jedna od najvećih zvezda skijanja Lindzi Von oporavlja se u bolnici posle stravične povrede na Zimskim olimpijskim igrama, koje su nedavno završene u Milanu i Kortini.

Amerikanka Lindzi Von imala je veliku sreću, jer je postojala mogućnost da joj bude amputirana noga, što su potvrdili i lekari. Bukvalno su je trenuci delili od toga da ostane invalid.

Lindzi Von u bolničkom krevetu i njena sestra Karin Kildou na štakama Foto: Printskrin/Instagram

Sestra pokidala ligamente  

Tokom rehabilitacije i oporavka Lindzi Von (41) dobila je neočekivano društvo u bolnici. Samo nekoliko nedelja posle užasne nesreće u Italiji i njena mlađa sestra Karin Kildou (33) završila je u bolnici, jer je pokidala prednje ukrštene ligamente!

Kako je lepa plavuša Karin Kildou zadobila tešku povredu nije još poznato. Lindzi Von je na društvenim mrežama objavila kratak video, kako njena sestra na štakama ulazi u teretanu.

Šalile se na svoj račun  

Vonova je uz video napisala:

- Karin, pacijentkinja broj 2, pokidala prednje ukrštene ligamente. Dobrodošli u rehabilitacioni centar Von.

Potom je Karin objavila drugi video, uz koji je napisala:

- Prvi sastanak sa mojom novom fizioterapeutkinjom. Treba li da joj platiti za ovo?

Lindzi Von i Karin Kildou na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

Oporavak ide dobro  

Karin Kildou bila je sve vreme uz Lindzi Von dok je ona bila u Italiji u bolnici. Oporavak Amerikanke ide dobro. Ona je već ustala iz kreveta i svoje fanove na društvenim mrežama obaveštava kako vežba.

Njeno koleno je dobro, a Lindzi je počela da vozi bicikl, uz obavezan svakodnevni rad u teretani. Njih dve su mnogo vezane, a na društvenim mrežama godinama unazad objavljuju zajedničke fotografije.

Ne propustiteOstali sportoviLINDZI VON ODGOVORILA KRISTIJANU RONALDU! Slavni Portugalac joj poslao dirljivu poruku, a ona se oglasila, pa otkrila kako bije još jednu važnu životnu bitku!
Ostali sportovi"TEŽAK DAN... SLOMILA SAM SE..." Lindzi Von imala posetu koju nije očekivala - dirnulo je pravo u srce
Ostali sportovi"POSLEDNJI PUT SAM SLEDILA SVOJE SNOVE" Oglasila se Lindzi Von, svet bruji o njenim rečima...
Ostali sportoviLINDZI VON BACILA PLANETU U NEVERICU! Isplivao snimak koji je sve šokirao: Umalo ostala bez noge, a sada... NEVEROVATNO I ČUDESNO! (VIDEO)
Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X