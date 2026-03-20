Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O'Saliven ispisao je novi rekord u istoriji tog sporta, ostvarivši najveći maksimalni brejk u profesionalnom snukeru sa 153 poena na Svetskom openu u Jušanu.
RONI NASTAVLJA DA PIŠE ISTORIJU: O'Saliven ostvario najveći maksimalni brejk u profesionalnom snukeru
O'Saliven je postavio novi rekord u prvom frejmu svog četvrtfinala sa Rajanom Dejem, čime je otvorio put ka ubedljivoj pobedi od 5:0.
On je to uspeo tako što je doveo Deja u snuker poziciju. Dej nije uspeo da se izvuče, pa je O'Saliven imao "fri bol". On je tada ubacio zelenu kuglu kao 16. crvenu, a za njom i crnu kuglu. Posle toga je naređao 15 crvenih, 13 crnih kugli i dve roze, a zatim je redom ubacio šest preostalih obojenih kugli za brejk od 153.
Ovim je oboren prethodni rekord, 148, koji je postavio Džejmi Barnet na kvalifikacijama za prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva 2004. godine.
O'Saliven će se u polufinalu suočiti sa Kinezom Vuom Jizeom koji se sa 5:1 pobedio Irca Marka Alena.
(Beta)
