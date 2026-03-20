U Sportskoj hali "Slobodan Čile Mišković" u Crvenki okupljeni sportisti i deca družili su se na sportskim poligonima, a sve su ih na samom početku zagrejali treneri Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije i Rista sportista.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek poručio je deci:

- Sport nas spaja. Nije važno odakle dolazimo, kako se prezivamo ili za koji klub navijamo. Kada izađemo na teren, svi govorimo istim jezikom. Jezikom poštovanja, borbe i timskog duha. Deca treba da zapamte da treba da budu tim. Da podrže druga kada mu ne ide. Da pruže ruku protivniku. Da pobede, I kao sportisti i kao ljudi. Jer prava snaga nije samo u mišićima. Prava snaga je u karakteru. Ja sam kroz sport naučio da najveće pobede dolaze kada veruješ u sebe, ali i kada veruješ u ljude pored sebe. Ja sam ponosan i spokojan jer kada vidim kakvu decu imamo, znam da imamo jaku i složnu Srbiju koja se gradi zajedništvom, radom i međusobnim poštovanjem - istakao je Štefanek, koji je predsedniku opštine Damjanu Miljaniću sa ministrom sporta Zoranom Gajićem uručio lopte za oanovne škole u Kuli.

U organizaciji Sportskog saveza Srbije, u Kuli je održan drugi Mali sajam sporta Foto: SSS

Ministar Gajić i Štefanek su sa svojim saradnicima, generalnim sekretarom Sportskog saveza Srbije Goranom Marinkovićem i pomoćnikom ministra Urošem Pribićevićem, obišli sportske klubove i razgovarali sa mladim sportistima, a ovoga puta gost Malog sajma sporta bio je evropski i svetski šampion u karateu Slobodan Bitević.

