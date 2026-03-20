Slušaj vest

Topić je osvojila medalju tako što je preskočila metar i 99 centimetara. Topić je na početku propustila visinu 1,85 metara, a iz prvog pokušaja je preskočila 1,89 metara, 1,93, 1,96 i 1,99 metara, dok je tri puta bila neuspešna na visini 2,01 metara.

Ovim povodom oglasio se njen otac Dragutin Topić koji je na Instagramu napisao:

"Još jedna u nizu. Vicešampionka sveta".

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara.

Srebrne medalje osvojile su i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su kao i Topić, preskočile 1,99 metara.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia