Dragutin Topić ima mnogo razloga za ponos!
PONOSNI OTAC! Dragutin Topić se oglasio posle Angelininog srebra na SP - imao je kratku poruku za celu planetu
Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju u skoku uvis na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju u Poljskoj.
Topić je osvojila medalju tako što je preskočila metar i 99 centimetara. Topić je na početku propustila visinu 1,85 metara, a iz prvog pokušaja je preskočila 1,89 metara, 1,93, 1,96 i 1,99 metara, dok je tri puta bila neuspešna na visini 2,01 metara.
Ovim povodom oglasio se njen otac Dragutin Topić koji je na Instagramu napisao:
"Još jedna u nizu. Vicešampionka sveta".
Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara.
Srebrne medalje osvojile su i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su kao i Topić, preskočile 1,99 metara.
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
