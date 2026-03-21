Naime, Aleksa je na društvenim mrežama podelio kadar na kom Angelina, odmah posle finala, kroz objektiv kamere sa borilišta, šalje srce publici. Uz tu fotografiju, on je napisao samo kratko, ali snažno:

"Druga na svetu", dodavši emotikon srca.

Iako bez mnogo reči, poruka je govorila više od hiljadu - ponos, ljubav i divljenje prema devojci koja je još jednom pokazala da pripada samom svetskom vrhu.

Angelina Topić

Angelina je fantastičnim nastupom stigla do srebrne medalje na svetskoj sceni, potvrdivši status jedne od najtalentovanijih atletičarki današnjice, dok joj je podrška najbližih, očigledno, dodatni vetar u leđa.

Među njima je poruka ponosnog oca naše atletičarke, slavnog Dragutina Topića koji se takođe oglasio na društvenim mrežama.

Podsetimo, Angelina je postala vicešampionka sveta tako što je preskočila metar i 99 centimetara.

Zlatnu medalju osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučik koja je iz prvog pokušaja preskočila 2,01 metara. Srebra su osvojile i Australijanka Nikola Olislagers i Ukrajinka Julija Levčenko, koje su kao i Topić, preskočile 1,99 metara.