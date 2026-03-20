Partizan je šokirao Crvenu zvezdu pobedom od 3-0 u večitom derbiju, čime je napravio iznenađenje u Superligi Srbije.
Odbojkaši Partizana slavili su rezultatom 3-0 u setovima, kao gosti na Banjici, protiv Crvene zvezde, u meču 20. kola Superlige Srbije.
Crno-beli su napravili veliko iznenađenje trijumfom u "večitom" derbiju i to nad liderom šampionata, maksimalnim rezultatom – 28:26, 25:23, 25:18.
Partizan ovoga puta nije dozvolio preokret kao u prethodnom duelu u "Pioniru" u decembru.
U prvom setu, Partizan je spasao tri set lopte i dobio taj period, dok je u drugom periodu uspeo da nadoknadi zaostatak od šest poena razlike.
Treći set je bio sušta suprotnost, gosti su dominirali od samog starta i na kraju iznenađujuće lako stigli do pobede.
Zvezda je sada na skoru od 14-6, dok je učinak Partizana 8-12.
