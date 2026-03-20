Odbojkaši Partizana slavili su rezultatom 3-0 u setovima, kao gosti na Banjici, protiv Crvene zvezde, u meču 20. kola Superlige Srbije.

Crno-beli su napravili veliko iznenađenje trijumfom u "večitom" derbiju i to nad liderom šampionata, maksimalnim rezultatom – 28:26, 25:23, 25:18.

Foto: OSSRB, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan ovoga puta nije dozvolio preokret kao u prethodnom duelu u "Pioniru" u decembru.

U prvom setu, Partizan je spasao tri set lopte i dobio taj period, dok je u drugom periodu uspeo da nadoknadi zaostatak od šest poena razlike.

Treći set je bio sušta suprotnost, gosti su dominirali od samog starta i na kraju iznenađujuće lako stigli do pobede.

Zvezda je sada na skoru od 14-6, dok je učinak Partizana 8-12.

