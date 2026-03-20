Slušaj vest

Srpski atletičar Boško Kijanović nije uspeo da se plasira u finale trke na 400 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, pošto je danas u polufinalu zauzeo 15. mesto.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu

 Kijanović je polufinale završio na poslednjem, četvrtom mestu svoje grupe sa vremenom od 47,20 sekundi.

Finale trke na 400 metara na programu je u subotu od 18.34.

