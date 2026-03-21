U kvalifikacijama je bio poslednji.
Ostali sportovi
ŠTETA! Srpski atletičar ostao bez finala na Svetskom prvenstvu!
Slušaj vest
Srpski atletičar Aldin Ćatović nije uspeo da se plasira u finale trke na 1.500 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju, pošto je u kvalifikacijama završio na poslednjem, 10. mestu svoje grupe.
Aldin Ćatović Foto: Sas, Srpski Atletski Savez
Vidi galeriju
Ćatović je u kvalifikacije završio sa vremenom od 3:48,51 minuta.
Finale trke na 1.500 metara na programu je u nedelju.
Reaguj
Komentariši