Maja Ognjenović odavno je ušla u legendu svetske i srpske odbojke.

A, čini se da nema nameru da prestane da piše istoriju trofejnog sporta.

Maja Ognjenović u dresu srpske odbojkaške reprezentacije

Dugovečnost i kvalitet

Maja Ognjenović će u avgustu napuniti 42 godine, ali ona ne razmišlja o penziji. Iako je ušla u petu deceniju života ova neverovatna žena dobila je ponudu svog kluba Skandičija za novi ugovor koji je prihvatila.

Tako će Maja Ognjenović sigurno igrati odbojku do 2027. godine, dokad važi saradnja Srpkinje i kluba Skandiči. Vest o nastavku saradnje stigla je samo dan nakon što je Skandiči obezbedio plasman na fajnal-for Lige šampiona, čime je dodatno naglašena važnost ovog trenutka za klub, navijače, ali i samu Maju Ognjenović.

Čarolija srpskog dirigenta

- Maja Ognjenović - čarolija ili poker! Srpska vrhunska igračica biće naša dirigentkinja četvrtu sezonu zaredom - stoji u objavi Skandičija na društvenim mrežama.

Bogatoj niski svojih trofeja Maja Ognjenović pokušaće da pridruži i pehar prvaka Evrope. Da napomenemo, da u Italiji brani titulu sa Skandičijem osvojenu ubedljivo prošle sezone.

Maja Ognjenović

Najbolja u istoriji

Maja Ognjenović nije samo odbojkašica. Ona je institucija, sinonim za dugovečnost i verovatno najbolji tehničar u istoriji ženske odbojke. Njena karijera traje duže od 20 godina, a nivo na kojem igra i u petoj deceniji života graniči se sa neverovatnim.

Maja je rođena 6. avgusta 1984. u Zrenjaninu, gde je kao devojčica počela da igra odbojku u lokalnom Poštaru. Pravu afirmaciju doživljava dolaskom u Crvenu zvezdu, gde u periodu od 2002. do 2006. osvaja tri titule šampiona države.

Maja Ognjenović

Evropska karijera na dlanu

Potom sledi evropska odiseja, igrala je u Rumuniji (Metal Galati), Italiji (Jesolo, Modena, Skandiči), Poljskoj (Hemik Police) i Grčkoj (Olimpijakos). Pravu dominaciju doživela je u Turskoj igrajući za Ezačibaši i Vakifbank, sa kojima je osvajala Svetsko klupsko prvenstvo.

Maja Ognjenović bila je srce i mozak reprezentacije Srbije. Debitovala je 2005. godinu, a otada je postala rekorderka po broju utakmica i osvojenih medalja. Igrala je na pet olimpijskih igara (Peking, London, Rio, Tokio, Pariz), u Brazilu (2016) je osvojila srebro, a u Tokiju (2021) bronzu. Sa svetskih prvenstava ima zlato (2018) i bronzu (2006), sa evropskih tri zlata(2011, 2017, 2019), uz više srebrnih i bronzanih odličja.

Bila u braku sa Danilom Ikodinovićem

Brak sa Ikodinovićem i povratak u reprezentaciju



Privatni život Maja Ognjenović držala je daleko od očiju javnosti. Prošle godine razvela se od nekadašnjeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, sa kojim je bila u braku devet godina. Pre toga, zabavljala se sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Maja Ognjanović otkrila je u podkastu "Double face" da bi mogla da se vrtati u nacionalni tim.



- Reprezentacija me još uzbuđuje. Prošle godine sam razgovarala sa selektorom i prijateljem Zoranom Terzićem. Ne znam. Uvek želim da igram, ali sa druge strane, moje telo mi ponekad govori da moram da se odmorim. Možda bih mogla da odem na Evropsko prvenstvo - objasnila je Maja.