Kanadski atletičar Kristofer Morales Vilijams osvojio je zlatnu medalju u trci na 400 metara na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.
SVETSKO PRVENSTVO U DVORANI: Morales Vilijams osvojio zlato na 400 metara
On je slavio s rezultatom 44,76 sekundi, što je novi rekord šampionata.
Srebro je osvojio američki atletičarKeleb Mekre koji je trku završio za 45,03 sekundi, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popeo Džerim Ričards iz Trininada i Tobaga s vremenom 45,39 sekundi.
(Beta)
