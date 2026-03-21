Ivana Španović na Olimpijskim igrama u Parizu

Slušaj vest

Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je odlično šesto mesto u svojoj novoj disciplini troskoku, na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju ostvarivši drugi najbolji rezultat u svojoj karijeri od 14.35 metara.

Ivana Španović

Sjajnu dvoransku sezonu, tokom koje je Ivana oborila dvoranski rekord države sa 14.41, krunisala je visokom pozicijom. I pored toga što joj zimska sezona nije bila prioritet, pokazala je izuzetan napredak

U Tokiju je na SP u septembru 2025. ostala bez finala i bila ispod najboljih petnaest na svetu, a sada je sebe stavila nadomak troskok elite. Ima tu mnogo mesta za napredak, ali je ovo dokaz da ide u dobrom pravcu.

Najbolji rezultat na takmičenju Španović je ostvarila u prvoj seriji, a zatim je redom skakala 13.87, 13.78 i 13.79, pre nova dva skoka za tri i šest centimetra preko 14 u poslednje dve serije.

Sada slede pripreme za letnji deo kampanje i glavni cilj, zlato na EP u Birmingemu.