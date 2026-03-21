Švajcarski atletičar Simon Ehamer osvojio je zlatnu medalju u sedmoboju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju, uz novi svetski rekord.
ŠVAJCARAC PIŠE ISTORIJU: Zlato i svetski rekord za Ehamera u sedmoboju
Ehamer je takmičenje završio sa 6.670 bodova, čime je oborio rekord Eštona Itona iz 2012. godine koji je iznostio 6.645 bodova.
Srebrna medalja pripala je američkom atletičaruHitu Boldvinu (6.337 bodova), dok je bronzu osvojio njegov sunarodnik Kajl Garland (6.245).
(Beta)
