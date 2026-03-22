Srpska atletičarka Milica Gardašević završila je nastup na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Toruńju posle tri serije u finalu skoka udalj, a domet od 6,43 metra bio je dovoljan za 13. poziciju.

Novosađanka je do najboljeg rezultata stigla u trećoj seriji, kada je doskočila na 6,43 metra, što je za čak 23 centimetra slabije od njenog ličnog maksimuma u ovoj sezoni.

Milica Gardašević Foto: MOK, Dado Đilas, AP

Milica Gardašević bila je ujedno i poslednja srpska predstavnica na Svetskom prvenstvu. Armin Sinančević trebalo je da nastupi u bacanju kugle, ali je ipak odustao.

Ipak, srpska atletika nije ostala bez odličja na ovom šampionatu. Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju u skoku uvis, dok je Ivana Španović zauzela šesto mesto u troskoku