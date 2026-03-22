Nakon novog zlata i obaranja rekorda u dvorani razočarao je publiku jer nije želeo da ide po novi svetski rekord.
Ostali sportovi
ZAŠTO DUPLANTIS NIJE IŠAO PO NOVI REKORD? Ispisao nove strance istorije, pa odlukom razočarao navijače!
Slušaj vest
Čudesni Šveđanin Armand Duplantis četvrti put uzastopno osvojio je zlato na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku s motkom.
Preskočio je letvicu na 6.25 i oborio rekord koji je postavio u Beogradu 2022. godine.
Nakon novog zlata i obaranja rekorda u dvorani razočarao je publiku jer nije želeo da ide po novi svetski rekord.
Svetsko dvoransko prvenstvo u Poljskoj - Duplantis Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Nedavno je 15. put u karijeri oborio svetski rekord, pošto je preskočio letvicu na 6.31, ali zbog umora nije želeo da napadne granicu od 6.32.
Objasnio je da je takmičenje bilo iscrpljujuće zbog jake konkurencije i kratkog odmora između skokova, pa je odlučio da sačuva snagu za izazove koji ga čekaju.
Reaguj
Komentariši