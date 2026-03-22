Slušaj vest

Čudesni Šveđanin Armand Duplantis četvrti put uzastopno osvojio je zlato na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku s motkom.

Preskočio je letvicu na 6.25 i oborio rekord koji je postavio u Beogradu 2022. godine.

Nakon novog zlata i obaranja rekorda u dvorani razočarao je publiku jer nije želeo da ide po novi svetski rekord.

1/4 Vidi galeriju Svetsko dvoransko prvenstvo u Poljskoj - Duplantis Foto: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedavno je 15. put u karijeri oborio svetski rekord, pošto je preskočio letvicu na 6.31, ali zbog umora nije želeo da napadne granicu od 6.32.

Objasnio je da je takmičenje bilo iscrpljujuće zbog jake konkurencije i kratkog odmora između skokova, pa je odlučio da sačuva snagu za izazove koji ga čekaju.