Italijanska skijašica Sofija Gođa pobedila je danas u poslednjem superveleslalomu sezone u Kvitfjelu i osvojila Mali kristali globus u toj disciplini Svetskog kupa.Gođa je pobedila rezultatom 1:29,23 minuta.

Treće mesto zauzela je nemačka skijašica Kira Vajdle-Vinkelman sa 0,60 sekundi zaostatka.

Sofija Gođa Foto: AP Photo/Matthias Schrader, Profimedia

Gođa je osvojila titulu u superveleslaomu sa ukupno 549 bodova, ispred Novozelađanke Alis Robinson koja ima 386 bodova i Nemice Eme Ajher sa 344 boda.

U ukupnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.286 bodova, ispred Ajher koja ima 1.241 i Švajcarkinje Kamile Rast sa 989 bodova.

