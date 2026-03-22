On je do zlata stigao hicem iz poslednje, šeste serije od 21,82 metra.
DO MEDALJE STIGAO HICEM IZ POSLEDNJE SERIJE! Volš osvojio zlato u bacanju kugle na Svetskom dvoranskom prvenstvu
Novozelandski atletičar Tom Volš osvojio je danas zlatnu medalju u bacanju kugle na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.
Volšu je ovo četvrta zlatna medalja na Svetskim dvoranskim prvenstvima, a zlato je osvojio i na Svetskom prvenstvu na otvorenom u Londonu 2017. godine.
Srebro je osvojio Amerikanac Džordan Gist sa 21,64 metrom, a bronza je pripala njegovom sunarodniku Rodžeru Stinu, koji je u šestoj seriji bacio 21,49.
U finalu je trebalo da učestvuje i reprezentativac Srbije Armin Sinančević, ali se nije pojavio u finalu.
