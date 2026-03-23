Dominacija reprezentacije Srbije (ženska i muška) koju svi protivnici gledaju sa ogromnim respektom potvrđena je i na tek završenim, tadicionalnim međunarodnim turnirima, “Montenegro“ i “Bočkai kupu” gde su naši reprezentativci osvojili devet medalja, od toga šest zlatnih.

Boksersku ekspanziju vrhunskih rezultata mladih srpskih snaga boksa predvode prva na svetskoj rang listi amaterskog boksa 21-godišnja Sara Ćirković i 22- godišnji Rastko Simić, akteri plemenite veštine koji održavaju dominaciju zahvaljujući taktičkom genijalnosti, visokom nivou treninga, uz čitav niz ličnih kvaliteta i borilačkih veština, pokrenuti i praćeni kroz vođe timova (selektori i treneri).

Seniorska reprezentacija Srbije zvanično je najuspešnija na „Montenegro kupu“ koji je održan u Budvi. Srbija je iskovala sedam medalja – pet zlatnih, i po jednom srebrnom i bronzanom, dok je Sara Ćirković proglašena najboljom bokserkom. Osvajači medalja za Srbiju su – zlatne: Sara Ćirković (do 54 kg), Jelena Zekić (do 57 kg), Anastasia Lukajić (do 65 kg), Nikolina Gajić (do 70 kg) i Filip Džida (do 70 kg), srebrnu: Kristina Kuluhova (do 60 kg), bronzanu: Ljubiša Staletović (do 55 kg). Srbija je na turniru učestvovala sa 11 predstavnika, četvoricom u muškoj i sedam u ženskoj konkurenciji. Bez medalja su ostali: Nikolina Džida (do 50 kg), Anastasija Bošković (do 65 kg), Nikola Maksimović (do 55 kg) i David Grošin (do 70 kg).

Rastko Simić i Sara Ćirković

Za najbolju bokserku proglašena je reprezentativka Srbije u bantam kategoriji (do 54 kg) - Sara Ćirković. U finalnom meču pobedila je Tomiris Mirzakul iz Kazahstana. Prethodno, Sara je u polufinalu pobedila Viktoriju Rogalinsku iz Poljske. Zasluženo, Sara je na krovu sveta. Iako ima samo 21 godinu, već pola decenije na evropskoj i svetskoj sceni niže zlatne medalje, trofeje. Višestruka evropska šampionka, svetska omladinska prvakinja, bronzana na seniorskom Svetskom prvenstvu, učesnica Olimpijskih igara i vlasnica profesionalne svetske titule lider je moćne ženske reprezentacije Srbije koja je svakom protivniku danas krupan zalogaj, opasan rival i prepreka koja se teško prolazi.

Srpkinje su na upravo završenom takmičenju u Budvi pokazale kompaktnost, moć i rezultatsku silu što obećava u nastavku sezone žetvu medalja na velikim evopskim i svetskim šampionatima.

Ponosnim nas je učinio osvajanjem zlatne medalje mladi, ali već prekaljeni srpski bokserski šampion, 22- godišnji Rastko Simić. U maestralnom stilu najsjajnije odličje u kruzer kategoriji (do 85 kg) na jubilarnom 70. “Bočkai kupu” u mađarskom gradu Debrecinu iskovao je pošto je u četiri takmičarska dana nanizao isto toliko pobeda. U borbi za zlato Simić je savladao domaćeg reprezentativca Pala Kovača ubedljivo - 5:0. Visoki (192 cm) i stameni srpski bokserski as Rastko Simić demonstrirao je vrhunski boks tokom celog turnira. Osvojeno zlato istaklo je Rastku kandidaturu za najboljeg boksera turnira na kojem je nastupilo 127 boksera u muškoj konkurenciji.

Potvrđeni as srpskog boks ringa Almir Memić u srednjoj (do 75 kg) pobedio četvrtfinalni meč na poene domaćeg borca Balaža Kiraljia – 4:1, ali je u drugoj rundi povredio arkadu zbog čega nije mogao izaći na polufinalni meč. Osvojio je bronzanu medalju.

Naš treći predstavnik u Debrecinu, Dmitrij Gorbenko, juće je u četvrtfinalu velter kategorije (do 65 kg) poražen je na poene 4:1 od Francuza Iga Groa. Boje Srbije u Debrecinu branili su i Artur Ngapetjan (do 55 kg) i Marko Pižurica (do 90 kg). Oni su zaustavljeni na samom startu takmičenja, iako su pružili sjajne partije.

Šampionski duh, posvećenost, rad i herojska nit vodi mlade snage srpskog boksa ka statusu sile u ringu. Ako se po jutru dan poznaje, onda je početak takmičarske 2026. za žensku i mušku reprezentaciju naše zemlje u boksu uvod u briljantnu sezonu popločanu velikim rezultatima.

