NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA POTRESA SVET SPORTA: Poznata novinarka sa troje dece poginula u jezivom požaru
Džesi Pirs (37), sportska novinarka poznata po tome što je verno pratila dešavanja u NHL-u, poginula je u požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Minesoti.
Nažalost, sa u požaru su nastradala i njena deca.
Ova vest je rastužila ljubitelje hokeja u Sjedinjemi Američkim Državama.
NHL se oglasio saopštenjem:
"Čitava NHL porodica upućuje najdublje saučešće porodici Pirs povodom odlaska Džesi Pirs i njeno troje male dece. Džesi je volela naš sport i bila je cenjeni član NHL.com tima čitavu deceniju. Nedostajaće nam strašno", navedeno je u objavi.
Meidji navode da su vatrogasci primili poziv iz mesta Vajt Ber Lejk u subotu uujutru. Komšije su videle plamen na krovu kuće i pozvali vatrogasnu službu.
Ekipe su stigle na lice mesta, ali je tada cela kuća već bila u plamenu.
Greg Piterson, šef vatrogasne službe je poručio da se radi o nezapamćenoj tragediji.
Zbog tragedije se oglasio i hokejaški klub Minesota Vajld.
" Duboko smo ožalošćeni i pridružujemo se celoj "Državi hokeja" u oplakivanju tragičnog gubitka Džesi i njene dece. Neka počivaju u miru".