Slušaj vest

Džesi Pirs (37), sportska novinarka poznata po tome što je verno pratila dešavanja u NHL-u, poginula je u požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Minesoti.

Nažalost, sa u požaru su nastradala i njena deca.

Ova vest je rastužila ljubitelje hokeja u Sjedinjemi Američkim Državama.

1/5 Vidi galeriju Džesi Pirs Foto: Instagram/jessip224

NHL se oglasio saopštenjem:

"Čitava NHL porodica upućuje najdublje saučešće porodici Pirs povodom odlaska Džesi Pirs i njeno troje male dece. Džesi je volela naš sport i bila je cenjeni član NHL.com tima čitavu deceniju. Nedostajaće nam strašno", navedeno je u objavi.

Meidji navode da su vatrogasci primili poziv iz mesta Vajt Ber Lejk u subotu uujutru. Komšije su videle plamen na krovu kuće i pozvali vatrogasnu službu.

Ekipe su stigle na lice mesta, ali je tada cela kuća već bila u plamenu.

Greg Piterson, šef vatrogasne službe je poručio da se radi o nezapamćenoj tragediji.

Zbog tragedije se oglasio i hokejaški klub Minesota Vajld.