Vaterpolista Novog Beograda Vuk Milojević rekao je da se nada da će njegova ekipa u predstojećem meču Lige šampiona protiv Barselonete nastaviti pobednički niz i tako povećati šanse za plasman na fajnal-for.

"Očekuje nas izuzetno teška i u svakom smislu zahtevna utakmica protiv Barselonete, koja je zaista izvanredna ekipa. Mi smo u prošlom kolu protiv Olimpijakosa odigrali veoma dobar meč, zasluženo se smo slavili i nadamo se da ćemo nastaviti pobednički niz i time značajno uvećati naše šanse za plasman na fajnal-for", rekao je pred put u Španiju Milojević, prenosi klub.

Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu četvrtfinalne grupe A Lige šampiona gostuju ekipi Barselonete, a ovaj meč na programu je večeras od 20.30.

Novobeograđani su u prvom kolu na svom bazenu nadigrali Olimpijakos, dok je Barseloneta u gostima bila bolja od Breše.

Milojević je naglasio da Barseloneta zaslužuje veliko poštovanje, maksimalan pristup i veliku agresivnost tokom čitavog meča ukoliko se želi dobar rezultat.

"To je klub bogate tradicije, sa mnogo uspeha u istoriji, koji je oduvek bio u samom evropskom vrhu. Poseduju izuzetno kvalitetan tim, sa izvanrednim igračima i mislim da nam predstoji veoma uzbudljiva utakmica", rekao je on.

"Imali smo dovoljno vremena da se pripremimo za ovaj meč i mislim da smo spremni za sve izazove koji nas očekuju. Potrudićemo se da pružimo naš maksimum u ovom trenutku i nadam se da će to biti dovoljno za nova tri boda u Ligi šampiona", zaključio je Milojević.

U drugoj utakmici drugog kola četvrtfinalne grupe A Lige šampiona koja je na programu u utorak od 18.30 sastaju se Olimpijakos i Breša.

Beta