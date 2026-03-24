Olimpijska šampionka Sifan Hasan povukla se sa Londonskog maratona koji je na programu u aprilu, zbog povrede Ahilove tetive, preneli su danas britanski mediji.

Holandska atletičarka, koja je osvojila zlato na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024. uz rekord Igara, povredu je zadobila pre šest nedelja tokom treninga na traci za trčanje.

Iako se nadala da će se oporaviti na vreme za nastup u Londonu, Hasan je na kraju bila prinuđena da odustane.

"Da biste se takmičili na tom nivou, morate biti u savršenom stanju. Posle povrede sam se nadala da će se situacija smiriti, ali kako je trening odmicao, postalo je jasno da ne mogu da se pripremim na nivou koji očekujem od sebe", izjavila je Hasan, a preneo Bi Bi Si.

Ona je dodala da mora da sluša svoje telo i da se fokusira na potpuni oporavak.

Hasan (33) važi za jednu od najtrofejnijih dugoprugašica u istoriji, a pored olimpijskog zlata u maratonu, osvojila je i najsjajnija odličja na 5.000 i 10.000 metara na Letnjim olimpijskim igrama 2020.

Uspehom u Parizu postala je prva atletičarka koja je objedinila olimpijska zlata na 5.000 metara, 10.000 metara i u maratonu.

Ovogodišnje izdanje Londonskog maratona biće održano 26. aprila.