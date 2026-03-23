Tokom trke doživela je tešku povredu kada ju je klizaljka protivnice pogodila u lice, što je zahtevalo hitnu hiruršku intervenciju. Drama sa borilišta preselila se u operacionu salu, gde su lekari uspeli da saniraju ozbiljnu povredu.

Nekoliko nedelja kasnije, Kamila se prvi put pojavila u javnosti i bez ustručavanja pokazala ožiljak na levoj strani lica – trajni podsetnik na veliko takmičenje i trenutak koji joj je promenio tok karijere.

Horor povreda Kamile Selijer na Zimskim olimpijskim igrama Foto: Claudio Furlan / Zuma Press / Profimedia, Jumeau Alexis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do sada je povredu držala dalje od očiju javnosti, dok je rana zarastala, ali sada je odlučila da je pokaže sa ponosom.

"Znam da ću jednog dana pogledati ovu fotografiju i setiti se da sam ja jača nego što sam ikada verovala", napisala je Poljakinja u objavi na Instagramu i dodala: "Hvala vam na svim rečima podrške, želela sam samo da vam kažem da sam sasvim dobro", pisalo je uz fotografiju posle operacije.

