Slušaj vest

Tokom trke doživela je tešku povredu kada ju je klizaljka protivnice pogodila u lice, što je zahtevalo hitnu hiruršku intervenciju. Drama sa borilišta preselila se u operacionu salu, gde su lekari uspeli da saniraju ozbiljnu povredu.

Nekoliko nedelja kasnije, Kamila se prvi put pojavila u javnosti i bez ustručavanja pokazala ožiljak na levoj strani lica – trajni podsetnik na veliko takmičenje i trenutak koji joj je promenio tok karijere.

Horor povreda Kamile Selijer na Zimskim olimpijskim igrama

Do sada je povredu držala dalje od očiju javnosti, dok je rana zarastala, ali sada je odlučila da je pokaže sa ponosom.