Slušaj vest

Pol je pažnju javnosti privukao već krajem prošle godine kada je ukrstio rukavice sa bivšim svetskim šampionom Etoni Džošuom, protiv koga je izdržao do šeste runde, iako je na kraju pretrpeo poraz nokautom.

Nganu, nekadašnji šampion teške kategorije u UFC, već ima iskustva u boksu, pružio je snažan otpor Tajsonu Fjuriju tokom borbe na 10 rundi, ali je potom poražen nokautom upravo od Džošue.

"Ne postoji duga lista protivnika. Frensis Nganu je u poslednje vreme mnogo pričao, za mene je to laka borba", rekao je Pol, a preneo Skaj Sport.

"Mislim da je on loš bokser", dodao je Pol o Nganuu, uz tvrdnju da bi ga nokautirao kao što je to učinio Džošua.

Fotografije sa meča Džošua - Pol Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pol se i dalje oporavlja od preloma vilice zadobijenog u poslednjem meču, ali ističe da planira nastavak karijere.

"Videćemo kako vilica zarasta, ali sigurno ću nastaviti da se borim", poručio je.

Ipak, Pol veruje da bi Nganu mogao da izbegne meč.

"Možda neće prihvatiti borbu jer duboko u sebi ne želi da bude osramoćen", zaključio je.

Anđela Branković, boks, bokserka, ring, rukavice Izvor: Kurir sport