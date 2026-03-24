Godišnjica NATO bombardovanja vratila je sećanje na mnoge koji su životima platili odbranu zemlje.

Jedan od njih je proslavljeni atletičar Goran Raičević koji je poginuo noseći uniformu Vojske Jugoslavije na Đurđevdan 6. maja 1999. godine u 36. godini.

Proslavljeni atletičar i srpski heroj poginuo je na Đurđevdan 1999. godine.

Ovog srpskog heroja je te 1999. godine, tokom agresije NATO na Srbiju i Crnu Goru, kao pripadnika Vojske Jugoslavije u Medveđi ubio snajperski hitac koji su ispalili albanski teroristi.

Raičević je kao vrhunski sportista mogao da se ne odazove vojnom pozivu. Početkom bombardovanja trebao je da otputuje u Grčku na takmičenje, umesto toga, rešio je da zaduži uniformu Vojske Jugoslavije i obavi, kako je govorio, najvažniji zadatak - da čuva i odbrani zemlju i porodicu, suprugu Jelenu i blizance Nikolu i Katarinu.

"Kako da ne odem, šta bi rekli moji iz Strojinaca, da sam kukavica, da sam izneverio svoju decu, svoj narod i sebe... Idem, jer mi je to dužnost", rekao je pred polazak u rat hrabri Goran.

Danas, obične ljude na Gorana podseća spomenik ispred stadiona Partizana.

Raičević je bio jedan od najboljih uličnih trkača u SFRJ. Rođen je 1963. godine u selu Strojnici kod Brusa. Atletikom je počeo da se bavi 1975. godine, kao učenik petog razreda osnovne škole "Moša Pijade" iz Razbojne.

Atletsku karijeru je počeo u AK Crvena zvezda, a kasnije je nastupao i za Partizan.

Goran ubrzo postaje državni reprezentativac. Bio je šestostruki prvak Belog krosa, a od 1989. do 1992. godine je bio nepobediv na uličnim trkama u Jugoslaviji. Višestruki je prvak Balkana i Jugoslavije na 5 i 10 hiljada metara. Osvajao je medalje na mnogim maratonskim trkama: Beogradski, Podgorički, Novosadski, Niški, Cerski, Skopski...

Najveći uspeh mu je bio osvajanje zlata na B kupu Evrope u Barseloni i drugo mesto na A kupu.

