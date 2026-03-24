HOROR! Sportistkinja (19) završila u komi posle nokauta: Iza svega stoji poznati Jutjuber!
Devetnaestogodišnja bokserka Isis Sio završila je u indukovanoj komi nakon teškog nokauta koji je pretrpela u meču u Kaliforniji.
Njena protivnica bila je Džoslin Kamariljo, koja je do pobede došla snažnim udarcem posle nešto više od dva minuta borbe.
Meč je održan u pero kategoriji u okviru promocije koju vodi poznati jutjuber i bokser Džejk Pol. Nakon nokauta, Sio je imala ozbiljne posledice – doživela je grčeve u ringu i hitno je prevezena u bolnicu.
Lekari su je potom stavili u indukovanu komu, ali prema kasnijim informacijama stanje joj se poboljšalo - probudila se, skinuta je sa aparata i sada može da komunicira.
Pogledajte taj nokaut sa meča:
Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije u bokserskoj javnosti, jer se smatra da je postojala velika razlika u kvalitetu između dve borce. Iako se očekuje njen oporavak, mnogi veruju da bi ovaj težak udarac mogao da ostavi dugoročne posledice, pa čak i da utiče na nastavak njene karijere.