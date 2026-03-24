Devetnaestogodišnja bokserka Isis Sio završila je u indukovanoj komi nakon teškog nokauta koji je pretrpela u meču u Kaliforniji.

Njena protivnica bila je Džoslin Kamariljo, koja je do pobede došla snažnim udarcem posle nešto više od dva minuta borbe.

Meč je održan u pero kategoriji u okviru promocije koju vodi poznati jutjuber i bokser Džejk Pol. Nakon nokauta, Sio je imala ozbiljne posledice – doživela je grčeve u ringu i hitno je prevezena u bolnicu.

Džejk Pol

Lekari su je potom stavili u indukovanu komu, ali prema kasnijim informacijama stanje joj se poboljšalo - probudila se, skinuta je sa aparata i sada može da komunicira.

Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije u bokserskoj javnosti, jer se smatra da je postojala velika razlika u kvalitetu između dve borce. Iako se očekuje njen oporavak, mnogi veruju da bi ovaj težak udarac mogao da ostavi dugoročne posledice, pa čak i da utiče na nastavak njene karijere.

Ne propustiteOstali sportoviVELIKI USPEH SRPSKIH BOKSERA: Pet zlatnih medalja za Srbiju na “Montenegro kupu”
Selekcija Srbije na pobednickom postolju.jpg
Ostali sportoviSRPSKA BOKSERKA PRVA NA SVETU! Veličanstven uspeh Sare Ćirković!
Sara Ćirković
Ostali sportoviTEBE ČUVAM ZA KRAJ! Usik najavio spektakl za pamćenje, ovo će biti njegova poslednja borba u karijeri
profimedia-0949179893.jpg
Ostali sportoviDOBRO GA ZAPAMTITE: Đorđe Đorić naslednik legendarnih Kačara, šampion 35. “Jadranskog bisera” u poluteškoj kategoriji
Nikola Jovicic_Filip Stanojevic_selektor Branislav Jovicic_Djordje Djoric.jpg

