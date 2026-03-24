Jedan od najboljih hokejaša u istoriji ovog sporta Aleksandar Ovečkin ispisao je stranice u najjačoj svetskoj ligi NHL.

Rus Aleksandar Ovečkin, kojeg u Americi od milošte zovu Aleksandar Veliki, postigao je 1.000 gol u karijeri, računajući regularnu sezonu i plej-of.

Aleksandar Ovečkin proslavlja 1.000 gol u NHL ligi sa saigračima iz Vašingtona Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia

Ulazak u istoriju

Na utakmici između njegovih Vašington Kapitalsa i Kolorada Avalanša, 5:43 minuta do kraja treće trećine, Aleksandar Ovečkin je pogodio mrežu protivnika snažnim udarcem.

Prema portalu "NHL Edge", udarac je ispaljen brzinom od 93,70 milja na sat, što je još jedan podvig za Aleksandra Ovečkina. Bio je to gol za izjednačenje za 2:2, ali i 1.000 gol Ovečkina u karijeri, tokom igranja u NHL ligi. Rus se tako pridružio legendarnom Vejnu Greckom, koji je dosad bio jedini hokejaš koji je u NHL ligi prešao magičnu granicu od 1.000 golova. Kanađanin na svom kontu ima 1.016 golova u NHL.

- Uvek je lepo kad se postigne neko dostignuće, a bio je i važan gol za nas - bio je skroman posle meča Aleksandar Ovečkin.

Ima li ko jači

Rekord Aleksandra Ovečkina od 1.000 golova je sledeći, bio je ovo njegov 923. pogodak u regularnoj sezoni i 77. u plej-ofu. Sledeći igrač koji je najbliži Ovečkinu je Gordi Hau (869), koji zaostaje za Ovečkinom 133 gola. Četvrto mesto na listi dele Jaromir Jagr (844) i Bret Hal (844), zatim slede Mark Mesije (804), Fil Espizito (778), Mario Lemju (766), Stiv Jazerman (762) i Marsel Dion (752).

Vašington Kapitalsi su odali počast Aleksandru Ovečkinu, a legendarni Rus dobio je ogromne ovacije publike u "Kapital Van" areni.

Američki statističari zapazili su da je ovaj Ovečkinov gol bio prvi gol sa igračem više kod kuće ove sezone za Vašington, ali i njegov prvi u "Kapital Van" areni otkako je postigao svoj 894. gol u regularnoj sezoni i izjednačio se sa Vejnom Greckim 4. aprila 2025. godine.

Gol protiv Avalanša bio je Ovečkinov 26. gol u sezoni 2025/2026 i njegov sedmi gol u karijeri protiv golmana Kolorado Avalanša Makenzija Blekvuda.





Aleksandar Ovečkin

Tragedija i gubitak brata

Aleksandar Ovečkin, poznat pod nadimcima "Ovi" i "The Great Eight", smatra se jednim od najvećih hokejaša svih vremena i verovatno najboljim strelcem u istoriji NHL. Rođen je 17. septembra 1985. godine u Moskvi. Njegova majka Tatjana bila je dvostruka olimpijska šampionka u košarci sa reprezentacijom SSSR, dok je otac Mihail bio profesionalni fudbaler koji je igrao za moskovski Dinamo.

Zanimljivo je da su roditelji u početku bili protiv toga da se bavi hokejom jer su smatrali da je previše opasan sport, ali je njegov stariji brat Sergej insistirao da Aleksandar nastavi da trenira. Nažalost, Sergej je poginuo u saobraćajnoj nesreći kada je Aleksandar imao samo 10 godina, što je postao njegov glavni motiv da uspe u čast brata.

Aleksandar Ovečkin

Prvi pik na NHL draftu

Ovečkin je prve profesionalne korake napravio u Dinamu iz Moskve sa samo 16 leta. Godine 2004. izabran je kao 1. pik na NHL draftu od strane Vašington Kapitalsa. Zbog "lokaut" (štrajka) u NHL, debitovao je tek 2005. godine, ali je odmah u prvoj sezoni postigao 52 gola i osvojio "Calder Trophy" (nagradu za najboljeg rukija op.a.), pobedivši u toj trci Sidnija Krozbija.

Ovečkin je tokom dve decenije igranja hokeja u NHL redefinisao pojam golgetera. Njegov zaštitni znak je udarac iz prve sa leve tačke bulija, mesta koje je u hokejaškom svetu postalo poznato kao "Ovi's Office". Godine 2018. Ovečkin je predvodio Kapitalse do osvajanja NHL lige i Stenli kupa, prve titule šampiona u istoriji kluba. Rus je iste godine postao i MVP plej-ofa. Tri puta je proglašavan za MVP igrača regularne sezone (2008, 2009, 2013). Čak devet puta je bio najbolji strelac lige, što je rekord NHL.

Aleksandar Ovečkin u dresu reprezentacije Rusije Foto: EPA/MELANIE DUCHENE

Oženjen lepoticom

Sa reprezentacijom Rusije Aleksandar Ovečkin osvojio je tri zlatne medalje na Svetskim prvenstvima (2008, 2012, 2014). Međutim, jedina stvar koja mu nedostaje u prebogatoj riznici je olimpijsko zlato.

Aleksandar Ovečkin je u braku sa Anastasijom Šubskom, ćerkom poznate ruske glumice Vere Glagoljeve. Imaju dva sina, Sergeja (nazvanog po pokojnom bratu) i Iliju. Poznat je po svom humanitarnom radu, ali i po tome što je veliki ljubitelj automobila. Ponosan je Rus, mnogo voli svoju zemlju i tokom svake pauze vreme provodi u rodnoj Moskvi.

Aleksandar Ovečkin i Vladimir Putin u prijateljskom razgovoru Foto: Printskrin/Instagram

Ponosan na prijateljstvo sa Putinom

Na Instagram naslovnoj stranici drži fotografiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim ga veže iskreno višegodišnje prijateljstvo. Na društvenim mrežama pored velikog broja poznatih sportista, prate ga najbolji teniser današnjice Novak Đoković i Milan Lučić, kanadski hokejaš srpskog porekla. Na Instagramu Ovečkin ima više od 1,7 miliona pratilaca.

Ono što Ovečkina odvaja od ostalih je njegova fizička igra. On nije samo strelac; on je "tenk" na ledu koji udara protivnike sa istim intenzitetom sa kojim postiže golove. Retko povređivan, on je simbol dugovečnosti u modernom sportu.