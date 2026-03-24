Približava nam se revija profesionalnog boksa - Balkan Boxing 7, gde će u subotu 28. marta sa početkom od 18 časova u Sportskom centru Bobana Veličković publika moći da vidi šest sjajnih borbi.

Almir Memić i Iago Kizirija se bore u glavnoj borbi večeri, ali osim toga ćemo videti još pet sjajnih borbi, gde će biti domaćih i regionalnih boksera.

Među njima je i Matej Čatleski, borac iz Makedonije, koji će odmeriti snage sa Milošem Janjaninom iz Prijedora.

Kako Balkan Boxing saznaje, više od 120 navijača dolazi iz Makedonije u Bor zbog borbe Mateja Čatleskog, koji će imati veliku podršku.

Ali, to nije sve, jer se očekuje da sličan broj navijača ima i Benjamin Poturak, koji će u Boru imati svoju drugu profi borbu, a rival mu je Pal Olah iz Mađarske.

Nema sumnje, veliki broj navijača doći će i iz rodnog kraja Almira Memića, dok će lokalni borac Miljan Đorđević, koji je iz Majdanpeka, imati možda i najveću podršku u Boru.

Nema sumnje, čeka nas veliki spektakl, a karte možete nabaviti putem Ticket.rs platforme po ceni od 1.000 dinara za tribine i 3.000 za parter.

