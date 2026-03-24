Slušaj vest

Organizatori su odlučili da produže saradnju i pored ranijih najava da bi turnir mogao da promeni lokaciju, dok će legendarna dvorana u Šefildu u međuvremenu proći kroz značajnu rekonstrukciju.

Planirano je da kapacitet bude povećan za oko 500 mesta, čime bi ukupni broj sedišta sa sadašnjih 980 bio znatno uvećan. Projekat obnove vredan je 45 miliona funti, od čega 35 miliona dolazi iz državnih i lokalnih fondova, dok je ostatak obezbeđen privatnim ulaganjima.

Tokom radova, posle 2028. godine, turnir će privremeno biti premešten na drugu lokaciju, pre nego što se vrati u renovirani Krusibl.

Svetsko prvenstvo u snukeru prvi put je održano u ovoj dvorani 1977. godine, a naredne sezone obeležiće 50 godina od dolaska turnira u Šefild.

Ovogodišnje izdanje Svetskog prvenstva biće održano od 18. aprila do 4. maja i okupiće 16 najboljih igrača sveta i 16 kvalifikanata, koji će se boriti za trofej i nagradu od 500.000 funti.

Prema podacima organizatora, takmičenje beleži globalnu kumulativnu publiku od oko 771 miliona gledalaca, što ga čini najvažnijim događajem u svetu snukera.

(Beta)