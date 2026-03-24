Šifrin je do osme ovosezonske pobede u slalomu stigla ukupnim rezultatom 2:07,61 minut.

Švajcarkinja Vendy Holdener zauzela je drugo mesto sa zaostatkom od 1,32 sekunde, dok je treća bila Nemica Ema Ajher sa 1,36 sekundi zaostatka za pobednicom.

Šifirn je od ranije osigurala Mali kristalni globus u slalomu. Ona ima 980 bodova, 442 više od drugoplasirane Kamile Rast iz Švajcarske. Na trećem mestu je Holdener sa 482 manje od Šifrin.

Odluka o pobednici ukupnog plasmana biće doneta na završnoj trci sezone u veleslalomu, koji je na programu u sredu.

Uoči sutrašnjeg veleslaloma Šifrin je prva u ukupnom poretku sa 1.386 bodova. Druga je Ajher sa 85 bodova manje, a treća Rast sa 377 bodova zaostatka.

(Beta)

