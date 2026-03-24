Olimpijski šampion tako je stigao do osme pobede u Svetskom kupu, a trijumfom je preuzeo i vrh veleslalomskog poretka na kraju sezone.

Borba za trofej dodatno je bila otvorena nakon što je do sada vodeći u plasmanu veleslaloma Švajcarac Marko Odermat odustao već u prvoj vožnji.

Odermat, koji je ranije obezbedio Kristalne globuse u spustu, superveleslalomu i ukupnom plasmanu, napravio je grešku već u prvom sektoru staze, čime je praktično ostao bez šanse da sezonu završi i kao najbolji veleslalomaš. To mu je bilo drugo odustajanje u prvoj vožnji veleslaloma ove zime.

U takvom raspletu, Broten je iskoristio priliku i stigao do ukupne pobede u disciplini, iako je uoči trke zaostajao 45 bodova za Švajcarcem. Teoretske šanse imao je i Loik Mejar, ali nije uspeo da se umeša u konačnu odluku o pobedniku.

Broten je danas slavio ukupnim rezultatom 2:20,65 minuta. Drugi je bio Mejar sa 0,58 sekundi zaostatka, a treći Norvežanin Atle Li Mekgrat sa 0,87 sekundi zaostatka za pobednikom.

Brazilac je u poretku veleslaloma završio prvi sa 547 bodova, drugi je Odermat sa 52 boda manje, a treći Mejar sa 61 bodom zaostatka.

Kristalni globus u ukupnom poretku od ranije je obezbedio Odermat, koji ima 1.626 bodova. Drugi je Broten sa 568 bodova zaostatka.

(Beta)