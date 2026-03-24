Vasilij Vasiljević Smislov bio je jedan od čuvenih sovjetskih (ruskih) šahista iz središnjih decenija 20. veka.

Smislov junior je rođen u Moskvi 24. marta 1921. godine, a preminuo tri dana posle 89. rođendana, 27. marta 2010. godine u glavnom gradu Rusije.

Šah počeo da igra sa 6 godina

Šah je počeo da igra već sa šest godina. Nije ni čudo, pošto mu je otac Vasilij bio šahovski majstor. Takođe je bio kolekcionar šahovskih knjiga, pa je Vasilij junior stekao dobar pedigre, koji ga je kasnije izdvajao od kolega.

Postao je svetski prvak 1957. godine kada je porazio čuvenog Mihaila Botvinika, ali je od istog šahiste izgubio titulu godinu dana kasnije.

No, svet šaha je mogao umalo da ostane bez jednog od besmrtnika.

Umalo postao operski pevač

Smislov je bio operski pevač i želeo je da postane slavan. Međutim, kada je 1950. godine doživeo neuspeh na audiciji za "Boljšoj teatar", šah je postao njegova glavna preokupacija.

Jednom prilikom je rekao: "Uvek ću da živim između šaha i muzike".

Smislov je igrao na čak 18 Sovjetskih prvenstava, što je nedostižan rekord.

Sa Sovjetskim Savezom je osvojio čak devet zlata na šahovskim Olimpijskim igrama u periodu od 1952. do 1972. godine. Osvojio je jedno ekipno svetsko zlato i pet timskih evropskih zlata.

Rušio sve rekorde

Bio je poznat po svom pozicionom stilu, kao i po igranju završnica, ali mnoge od njegovih partija karakteriše spektakularan taktički udarac.

Nemerljiv je njegov doprinos u teoriji šahovskih otvaranja, uključujući Englesko otvaranje, Grinfildovu odbranu, Špansku partiju i Sicilijansku odbranu.

"Šahovska igra je između umetnosti i uma, koja treba ponekad da balansira između dva cilja: pobediti ili proizvesti lepotu", govorio je.

Zanimljiva je indirektna uloga čuvenog Aleksandra Aljehina u životu Smislova. Njegov otac je pobedio Aljehina 1912. godine, a upravo je sin igrao 1948. godine za svetskog prvaka u šahu kako bi se odlučilo ko će biti Aljehinov naslednik. Bio je drugi, isto kao 1954. godine, kada je u meču za titulu odigrao nerešeno sa Botvinikom, pa je ovaj zadržao titulu prvaka sveta.

Smislov je jedan od najaktivnijih i najjačih velemajstora na svetu. Vrlo malo igrača ima takvu životnu snagu da toliko dugo zadrži najveći nivo i kvalitet partija koje igra, kada bi većina obični ljudi otišla u penziju.

Vasilij Smislov zadržao je svoju igračku sposobnost dugi niz godina, postavivši rekord koji verovatno neće biti nadmašen: dogurao je do finalnog meča kandidata u 62. godini! Njegov protivnik u to vreme bio je dvadesetogodišnji Gari Kasparov, njihov meč se održan u Viljnusu početkom 1984. godine.

Nagrađen je najvišim državnim ordenima u vreme SSSR-a.

Preminuo je u noći 27. marta 2010. godine i sahranjen na groblju Novodevičje u Moskvi, gde se sahranjuju najpoznatiji Rusi.