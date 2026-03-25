VOZAČ FORMULE 1 ŽESTOKO OPSOVAO KADA JE VIDEO REZULTATE: I to od muke! Ovo se nikada ranije nije desilo!
Nova sezona Formule 1 izaziva oprečna mišljenja, kako kod vozača, tako i u javnosti.
Činjenica da vozači moraju da gledaju jednako u papučicu gasa, ali i elektornsku bateriju ozbiljno frustrira pojedine automobiliste.
Kritikuju ozbiljni vozači
Poznato je da četvorostruki vozač Formule 1 Maks Ferštapen uopšte nije oduševljen novim pravilima. Nešto blaži u svojim kritikama bili su Luis Hamilton, čovek koji ima sedam titula i Fernando Alonso sa dva pehara.
Novi talas nezadovoljstva dolazi od kolege Fernanda Alonsa iz ekipe Aston Martin Lensa Strola, koji je izgovorio reči koje se prenose u svim svetskim medijima. Kanađanin je uputio oštre kritike na račun bolida Aston Martina tokom poslednjeg granpri vikenda u Kini.
Psovke koje sve opisuju
Nakon što je ispao u prvoj rundi kvalifikacija Lens Strol je svojoj ekipi rekao da je AMR26 "najgore sranje koje je ikada vozio u svom jeb**** životu".
Lens Strol nije vozio u kvalifikacijama na otvaranju sezone u Melburneu zbog brojnih tehničkih problema, a u Šangaju su oba vozača Aston Martina eliminisana u prvom krugu kvalifikacija. Fernando Alonso je kasnio više od sekunde za prolazak u drugi krug, dok je Strol bio još osam desetinki sporiji od njega.
Tata jedan od najbogatijih na svetu
Lens Strol je sin vlasnika ekipe Aston Martin Lorensa Strola čije bogatstvo procenjeno prema magazinu Forbs na 3,9 milijardi dolara. Lens će u oktobru napuniti 28 leta, a u Formulu 1 ušao je 2017. godine, kada mu je otac kupio mesto u ekipi Vilijams. Činio je to i svake naredne godine, dok mu nije dosadilo, pa je kupio sopstveni tim i 2021. osnovao Aston Martin. Otada je Lens Strol siguran, ne seljaka se po drugim ekipama i gleda kako mu se menjaju partneri u ekipi.
Lens Strol je izuzetno školovan vozač, prošao je Ferarijevu akademiju u trajanju od pet godina, a do prvog podijuma stigao je 2017. na Velikoj nagradi Azerbejdžana. Mladi Kanađanin tako je postao drugi najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji je to uspeo u svojoj debitantskoj sezoni. Na Velikoj nagradi Turske 2020. ostvario je prvu pol poziciju u karijeri u Formuli 1. Imao je i mentora u liku Felipea Mase.