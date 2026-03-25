Nova sezona Formule 1 izaziva oprečna mišljenja, kako kod vozača, tako i u javnosti.

Činjenica da vozači moraju da gledaju jednako u papučicu gasa, ali i elektornsku bateriju ozbiljno frustrira pojedine automobiliste.

Lens Strol vozače ekipe Aston Martin ne skriva razočaranje novim pravilima Foto: Printskrin/Instagram

Kritikuju ozbiljni vozači

Poznato je da četvorostruki vozač Formule 1 Maks Ferštapen uopšte nije oduševljen novim pravilima. Nešto blaži u svojim kritikama bili su Luis Hamilton, čovek koji ima sedam titula i Fernando Alonso sa dva pehara.

Novi talas nezadovoljstva dolazi od kolege Fernanda Alonsa iz ekipe Aston Martin Lensa Strola, koji je izgovorio reči koje se prenose u svim svetskim medijima. Kanađanin je uputio oštre kritike na račun bolida Aston Martina tokom poslednjeg granpri vikenda u Kini.

Psovke koje sve opisuju

Nakon što je ispao u prvoj rundi kvalifikacija Lens Strol je svojoj ekipi rekao da je AMR26 "najgore sranje koje je ikada vozio u svom jeb**** životu".

Lens Strol nije vozio u kvalifikacijama na otvaranju sezone u Melburneu zbog brojnih tehničkih problema, a u Šangaju su oba vozača Aston Martina eliminisana u prvom krugu kvalifikacija. Fernando Alonso je kasnio više od sekunde za prolazak u drugi krug, dok je Strol bio još osam desetinki sporiji od njega.

Kanadski milijarder Lorens Strol Foto: Jay Hirano / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tata jedan od najbogatijih na svetu

Lens Strol je sin vlasnika ekipe Aston Martin Lorensa Strola čije bogatstvo procenjeno prema magazinu Forbs na 3,9 milijardi dolara. Lens će u oktobru napuniti 28 leta, a u Formulu 1 ušao je 2017. godine, kada mu je otac kupio mesto u ekipi Vilijams. Činio je to i svake naredne godine, dok mu nije dosadilo, pa je kupio sopstveni tim i 2021. osnovao Aston Martin. Otada je Lens Strol siguran, ne seljaka se po drugim ekipama i gleda kako mu se menjaju partneri u ekipi.

Lens Strol je izuzetno školovan vozač, prošao je Ferarijevu akademiju u trajanju od pet godina, a do prvog podijuma stigao je 2017. na Velikoj nagradi Azerbejdžana. Mladi Kanađanin tako je postao drugi najmlađi vozač u istoriji Formule 1 koji je to uspeo u svojoj debitantskoj sezoni. Na Velikoj nagradi Turske 2020. ostvario je prvu pol poziciju u karijeri u Formuli 1. Imao je i mentora u liku Felipea Mase.