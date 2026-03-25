Deci su se prikazali sportski klubovi u kojima mogu trenirati košarku, fudbal, odbojku, karate, ali i šah, atletiku, stoni tenis, kajak i automobilizam...

Predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić i predsednik Sportskog saveza Bajina Bašta Petar Rakić i sekretar Milan Stamenić ugostili su Predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka, generalnog sekretara Gorana Marinkovića, državne sekretare Ministarstva sporta Marka Kešelja i Ratka Nikolića i pomoćnika ministra sporta Dejana Bojovića.

Predsednik opštine Ordagić je na otvaranju poručio deci da je zajednička misija lokalne samouprave, teritorijalnog sportskog saveza Ministarstva sporta i Sportskog saveza Srbije da od mladih grade sportiste koji će kasnije predstavljati Bajinu Baštu na raznim takmičenjima. Napomenuo je da je Bajina Bašta ove godine domaćin jedne velike manifestacije, a to su Međuopštinske sportske igre (MOSI). Očekuje se dolazak oko 3.000 sportista i sportskih radnika, a neki od posetilaca Malog sajma sporta će biti učesnici te manifestacije, neko na terenu, a neko u publici.

Mali sajam sporta u Bajinoj Bašti Foto: SSS

Državni sekretar Marko Kešelj poručio je deci da je sport mesto gde se stiču prijateljstva, disciplina i važne životne vrednosti:

- Drago mi je da u Bajinoj Bašti već trenira veliki broj dece i što svoje uzore vide u sportistima. Ministarstvo sporta pomaže lokalnim samoupravama i nastavlja da pruža snažnu podršku razvoju sporta. Radimo na stvaranju boljih uslova za bavljenje sportskim aktivnostima, posebno među decom i mladima. Ulaganje u sport znači ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice - istakao je Kešelj.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek pozdravio je decu rečima:

- Sport je mnogo više od igre i rezultata. Sport nas uči kako da budemo ljudi. Uči nas da se borimo, da poštujemo jedni druge, da pružimo ruku kada je najteže i da zajedno slavimo kada je najlepše. Sport nas uči da ne odustajemo, da stojima iza dobrih i vrednih ideja. Da ne damo na sebe i da smo uvek ponosni na naše nasleđe I još više na ono što zajedno gradimo u budućnosti. Zato najveće pobede ne dolaze kada si sam, već kada si deo tima – rekao je Štefanek i dodao:

- Izuzetno sam ponosan što smo danas ovde svi ujedinjeni u borbi i želji da imamo još bolju i zdraviju Srbiju i što u toj borbi imamo bezuslovnu pomoć predsednika i Vlade. Naša zemlja kontinuirano ulaže u sport i sportiste. Ulaže se u infrastrukturu, u klubove, u trenere, ali pre svega u vas, našu decu. Glavni cilj svih nas koji volimo našu zemlju je stvaranje uslova u kojima svako dete može da trenira sport koji voli, da razvija svoje talente i veštine, živi sigurno i ostvaruje svoje snove.

