Srpski atletski savez (SAS) organizovao je konferenciju za medije povodom novih velikih uspeha naših takmičara i takmičarki na Svetskom prvenstvu u dvorani, gde se izdvojila Angelina Topić koja je osvojila srebrnu medalju u skoku uvis.

Na konferenciji za medije Angelina Topić je otvorila dušu i umalo zaplakala.

- Hvala svima, tu sam u euforiji posle uspeha, prepuna sam emocijama, neminovno je i sigurno da je ovo najbolja sezona u mojoj karijeri, počela je obećavajuće, sa ličnim i nacionalnim rekordom, znala sam da se veliko sprema iza ćoška. Trenutak koji sam i ja i svi zajedno čekali je probijena granica od dva metra zbog čega sam prezadovoljna i presrećna, pao mi je kamen sa srca. Znala sam da sam neko vreme spremna za tu barijeru, drago mi je što sam to prevazišla, to je najveći uspeh moje karijere, ova medalja koja je osvojena u izuzetno jakoj konkurenciji. Presrećna sam, prezadovoljna sam, toliko mislim da je mnogo sjajnija jer je konkurencija bila jaka i takmičenje mnogo jako. Hvala ljudima koji su me trpeli svakog dana, brinuli se o meni, mom timu na čelu sa tatom, trenerom kako god... Srpskom atletskom savezu koji je tu sa mnom u ovoj lepoj priči takođe hvala - počela je priču Angelina, pa u dahu nastavila:

- Došla sam na ovo takmičenje sa samopouzdanjem, znala sam da sam spremna za velike visine, to sam pokazala i pred Svetsko prvenstvo. Znala sam da će biti potrebno da sve skačem iz prvog pokušaja. Mislila sam da će 1,96 metara biti dovoljno, nisam znala da će 1,99 metara biti ključno. Drago mi je što teret nije bio na meni u tom trenutku. Spremna sam, pretpostavljam i još spremnija sledeće sezone. Glavni cilj je Birmingem. Imamo sreću i nesreću da su SP i EP skoro isti što se konkurencije tiče, osim Australijanki, tako da daćemo sve od sebe da budemo na najboljem nivou.

Svoje utiske podelio je i Dragutin Topić.

- Pre svega poštovanje svima, ne volim da pričam, ja kao Boško Buha. Voleo bih pre ovoga pitanja da se zahvalim SAS-u na podršci Angelini i ostalim našim sportistima. Želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim klubu Top Jump i Draganu Galetu Obradoviću, koji se uključio u proces i razvoj Angeline i naslutio da ona ima veliki potencijal, što je dokazala uspesima. Što se tiče pitanja, ja sam uvek emotivan kada je ona u pitanju, ona mene uvek zaprepasti koliko je ozbiljna i koliko može da prevaziđe poteškoće, koliko zna da ispolji svoj maksimum i da ga prevaziđe. Kao trener imam čast da treniram ozbiljnog sportistu i individuu, hvala što me je izabrala za trenera, mada nije imala mnogo šanse da bira drugoga. Ja sam tu da joj budem podrška, da je vodim kako znam i umem. Nadam se da ćemo sarađivati i dalje, ne libim se da tražim savete kolega iz zemlje i inostranstva. Glavni cilj su OI, znam da će i OKS učiniti sve da se odatle vratimo srećni, nasmejani i veseli.

Na konferenciji je govorila i Ivana Španović.

- Moram da kažem da ja jesam zadovoljna, da smo mi zadovoljni, u skoku udalj sam bila na najvišem nivou 15 godina, osvajala sve što sam mogla sem jednog, sada sam na novom početku i bez obzira koliko imala iskustva i sportskog i životnog, koje smo primenjivali u najizazovnijim trenucima, osećam se samouvereno da ono što radimo sada sa troskokom, da je dobra odluka, prvenstveno zbog tog. Nije nimalo lak zadatak, ali posve svega u skoku udalj tek želim da uspem i u troskoku, sasvim sam sigurna da imamo dovoljno vremena, iskustva i znanja. Nekako baš slušajući Topa, imala sam tremu, znam koliko emocija tek ima u njihovom slučaju. Imam osećaj da i ja ne govorim o tome koliko zahvalnost i ljubav osećam prema svom timu, a to su i porodica i prijatelji i ljudi sa kojima sarađujem i prijatelji iz SAS-a koji su učinili da je budem ono što jesam, da se izražavam na način na koji je najprihvatljiviji, da budem na stazi to što jesam. Imali smo jako malo vremena, početak je turbulentan, kada ne znaš šta treba da radiš, radiš i više stvari nego što je potrebno. Svo poverenje pružam Goranu, on znanje, umeće i ambiciju ima, kao i energiju koju smo osvežili troskokom. On uspeva da izvuče sve iz magične posude, da naš troskokaški put krunišemo još jednim zlatom. Imamo dovoljno vremena za Birmingem. Ne libim se da kažem da mi je primarni cilj da osvojim zlato, ali to neće biti lako - rekla je Ivana, pa je poželela sreću Angelini i Dragutinu Topiću:

- Koliko god da su medalje važne u celoj priči, pogotovo na kraju, to nije najvažnija stvar, ono što ja vidim i volim da vidim jeste ta slika kakva treba da bude. Apsolutno je da razumem Angelininu želju, glad, bila sam na tom putu ne tako davno i sigurna sam da će uspeti u tome, da će ljudi oko nje uraditi da ona do toga dođe i da bude slobodna, da ostvari što je sama zamislila, da ostane zdrava i nasmejana, to je najbitnije, da se malo Top opusti i da malo više uživaju u svemu tome. Ja sada mislim kroz troskok da sada shvatam koliko je sve brzo prošlo, naravno, ništa u životu nema sigurnosti i zbog toga svaki izazov ima veću draž. Drago mi je da će oni to u krugu porodice doživeti kako treba. Sigurna sam da će to bez problema ostvariti.

